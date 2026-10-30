Corredor del Janal Pixán impulsa la venta de artesanías y productos tradicionales de Campeche

Entre sombreros tejidos con fibras vegetales, máscaras de jaguar elaboradas con piedras naturales, joyería de cuerno de toro, hamacas bordadas y productos derivados de la miel, el Corredor Gastronómico Artesanal del Janal Pixán 2026 se convierte en una vitrina del talento campechano, donde las manos artesanas reinventan sus creaciones para conquistar nuevos mercados sin desprenderse de sus raíces.

La secretaria de Turismo (Sectur) del Estado, Adda Solís Peniche explicó que el corredor reúne a representantes de siete municipios: Calkiní, Champotón, Carmen, Campeche, Seybaplaya, Tenabo y Dzitbalché. Detrás de cada puesto hay historias de trabajo familiar, conocimientos heredados y horas de dedicación que buscan mantener vivas las tradiciones, al tiempo que incorporan nuevos diseños, materiales y presentaciones para hacerlas más atractivas.

Noticia Destacada Muere a los 105 años Fidelio Cen Ceh, reconocido alfarero de Tepakán

Mona Lissette Chan Naal, originaria de Santa Cruz Ex Hacienda, Calkiní, promueve el rescate de la jipijapa, una planta fundamental para obtener las fibras con las que se elaboran los tradicionales sombreros. Su trabajo también apuesta por recuperar los pigmentos naturales, como el añil, que permite conseguir tonalidades moradas. Cada pieza requiere entre 18 y 20 horas de elaboración manual, y el tejido se realiza en cuevas para conservar la humedad necesaria de las fibras.

Desde Escárcega, Sergio Palencia demuestra que la artesanía también puede convertirse en una obra de colección. Con más de 30 años de experiencia, elabora piezas con piedras naturales y técnicas inspiradas en el mosaico prehispánico. Entre ellas destaca una máscara de jaguar cuya elaboración tomó seis meses, con incrustaciones de hueso de res en los dientes y los ojos. También crea bolsos y combina materiales como plata y piedra para ofrecer diseños únicos.

Noticia Destacada Matrícula de la Unacar cae en cinco años; cuestionan resultados de la administración de Sandra Laffon Leal

La creatividad también se expresa en el cuerno de toro. Gladiola Hernández, artesana escarceguense con 19 años de experiencia, trabaja collares, anillos y pulseras, mientras que su hijo explora técnicas con hueso. Dependiendo de la complejidad, cada pieza puede tomar de una semana a 15 días o más. En tanto, Héctor Vega Rivas, quien trabaja la madera desde hace 26 años, recupera materiales de desecho para convertirlos en tablas para picar, relojes y artículos de regalo. Su propuesta combina el trabajo artesanal con herramientas como el grabado láser para dar una segunda vida a la madera.

En Dzitbalché, María Esther Tamay Pech mantiene el hurdido de hamacas y los bordados tradicionales. Las blusas campechanas que confecciona pueden requerir alrededor de 30 días, entre la costura y el relleno de los diseños. Por su parte, Patricia Canul, de Tinún, Tenabo, amplía la oferta de los productos de la colmena con propóleo, polen, vino de miel, mieles saborizadas de habanero y jamaica, además de champús y cremas faciales.

El Janal Pixán no solo acerca al público a las tradiciones campechanas, también muestra cómo sus creadores buscan adaptarse a los gustos actuales sin renunciar a la esencia de sus oficios. Cada pieza representa horas de trabajo, identidad y conocimiento transmitido entre generaciones, en una apuesta por mantener vivas las raíces culturales y generar ingresos para las familias artesanas.