Empleados de módulos del INE en Campeche se van a paro de labores

Decenas de ciudadanos encontraron la negativa de trabajo por parte de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes iniciaron con una manifestación de brazos caídos ante la presunta explotación que viven en sus jornadas diarias.

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Entre ellos, una familia originaria de Santo Domingo Keste, quienes señalaron viajar por cerca de dos horas y gastar 500 pesos por viaje, para encontrarse con la protesta iniciada por los empleados del INE quienes decidieron no dar el servicio en el módulo.

De acuerdo con los carteles colocados en el exterior del inmueble, reclaman que carecen de tiempo de comida ni periodos para ingerir alimentos, bajos sueldos que son inferiores a los 10 mil 500 pesos al mes, tener que cumplir con funciones multitarea al realizar trabajos de campo o administrativos que no son propios de su cargo.

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Entre las demandas que presentan es la solicitud del incremento salarial, la homologación de pedidos vacacionales y horarios laborales, la oportunidad de crecimiento, así como trato digno y justo por parte sus superiores.