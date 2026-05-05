Banco del Bienestar dispersa recursos en todo Campeche

Del 4 al 27 de mayo se realizará en todo el país la dispersión de recursos correspondiente al bimestre mayo-junio de los programas sociales del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, periodo en el que Campeche recibirá una inyección económica superior a los 783 millones de pesos en beneficio directo de más de 144 mil personas.

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El delegado de Programas para el Bienestar, José Antonio Cardozo Rivero, informó que la entrega de apoyos se realizará conforme al calendario nacional dado a conocer por la secretaria de Bienestar (Sebien), Leticia Ramírez Amaya, durante la denominada 'Mañanera del Pueblo'.

Detalló que en el caso de Campeche, serán 783 millones 757 mil 550 pesos los que se dispersarán entre 144 mil 065 beneficiarios de los distintos programas sociales, entre ellos las pensiones para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida.

En el desglose estatal:

Adultos Mayores: 84 mil 753 beneficiarios, 542 millones 419 mil 200 pesos .

84 mil 753 beneficiarios, . Personas con Discapacidad: 19 mil 319 beneficiarios, 63 millones 752 mil 700 pesos .

19 mil 319 beneficiarios, . Mujeres Bienestar: 17 mil 895 beneficiarias, 55 millones 474 mil 500 pesos .

17 mil 895 beneficiarias, . Madres Trabajadoras: 4 mil 299 beneficiarias, 7 millones 307 mil 600 pesos .

4 mil 299 beneficiarias, . Sembrando Vida: 17 mil 799 productores, 114 millones 803 mil 550 pesos.

El delegado destacó que las 26 sucursales del Banco del Bienestar en Campeche cuentan con personal capacitado y Servidores de la Nación para brindar atención durante este periodo de pagos. Asimismo, recordó que la tarjeta del Banco del Bienestar funciona como cualquier instrumento bancario, permitiendo compras, ahorro y depósitos.

Adultos Mayores concentran mayor inversión en programas de Bienestar / Alejandro Balan

Finalmente, informó que las 3 mil 800 personas que se incorporaron a los programas de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en febrero comenzarán a recibir su apoyo a partir del 12 de mayo.

Con esta dispersión, el Gobierno de México refuerza su política social en Campeche, garantizando recursos directos a miles de familias y contribuyendo a dinamizar la economía local en un periodo clave del año.