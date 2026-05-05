Calendario del Bienestar 2026: fechas de pago por apellido para las pensiones y apoyos

El Gobierno de México dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de los Programas para el Bienestar, cuyos depósitos se realizarán del 4 al 27 de mayo de 2026, de manera escalonada.

Los apoyos económicos incluyen la Pensión para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, así como los programas de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida, los cuales se entregan de forma bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

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De acuerdo con el esquema implementado por la Secretaría de Bienestar, los depósitos se realizan conforme a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios, con el objetivo de evitar aglomeraciones y agilizar la dispersión de recursos.

El calendario establece que los pagos comienzan el lunes 4 de mayo con las personas cuyo apellido inicia con la letra “A”, y continúan en orden alfabético hasta concluir el miércoles 27 de mayo con las letras “W, X, Y y Z

Calendario de pagos Bienestar mayo 2026

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, la dispersión de recursos se llevará a cabo conforme a la primera letra del apellido paterno:

A: lunes 4 de mayo

lunes 4 de mayo B: martes 5 de mayo

martes 5 de mayo C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

miércoles 6 y jueves 7 de mayo D, E, F: viernes 8 de mayo

viernes 8 de mayo G: lunes 11 y martes 12 de mayo

lunes 11 y martes 12 de mayo H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo L: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo M: viernes 15 y lunes 18 de mayo

viernes 15 y lunes 18 de mayo N, Ñ, O: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo P, Q: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo R: jueves 21 y viernes 22 de mayo

jueves 21 y viernes 22 de mayo S: lunes 25 de mayo

lunes 25 de mayo T, U, V: martes 26 de mayo

martes 26 de mayo W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo

Este esquema permite una entrega ordenada y evita aglomeraciones en sucursales bancarias.

¿Cuánto depositan en las Pensiones del Bienestar?

Para este bimestre, los montos aproximados son: