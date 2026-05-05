Clima en Campeche 6 de mayo: Onda de calor elevará el termómetro hasta los 41 grados

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el Estado de Campeche nuevamente se verá afectado por una onda de calor que se encuentra extendida sobre gran parte del territorio nacional, misma que es causada por una circulación anticiclónica que se encuentra en niveles medios de la atmósfera, manteniendo la temperatura sobre la entidad de hasta 41 grados con un alcance mínimo probable de 22 grados.

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Asimismo, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche informó que la constante afluencia de aire marítimo proveniente desde el Mar Caribe mantendrá la advección de humedad hacia el interior de la Península de Yucatán, donde además se encuentra extendida una vaguada inducida, favoreciendo así el desarrollo de posibles lluvias aisladas en el interior de la entidad, mismas que no superarían los cinco milímetros de altura.

Aunado a los efectos mencionados, el SMN reportó la constante de vientos de componente del Este y Noreste con una intensidad promedio de 10 a 20 kilómetros por hora, con algunas rachas entre los 30 a 50 kilómetros.

Por su parte, el Frente Frío número 48 actualmente se encuentra extendido sobre la región del oriente del Golfo de México, donde cambiará sus condiciones atmosféricas sin afectar al país, donde posteriormente comenzará a disiparse o a alejarse del territorio mexicano.

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JGH