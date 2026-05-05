¿Cuánto cuesta viajar en el Tren Maya de Campeche a Cancún? Todo sobre horarios y boletos

El Tren Maya se ha convertido en la forma más cómoda, moderna y escénica de recorrer la Península de Yucatán. Conectar Campeche con Cancún en tren es una excelente alternativa al autobús o al avión: disfrutas del paisaje selvático, evitas el tráfico y llegas directamente a una estación estratégica. Para un adulto que planea viajar un sábado de mayo, por ejemplo, el 9 de mayo de 2026, aquí tienes toda la información actualizada basada en los horarios y tarifas vigentes.

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Horarios y duración del viaje

Actualmente operan dos trenes diarios desde la estación San Francisco de Campeche hacia la estación Cancún Aeropuerto, ideal porque queda muy cerca del aeropuerto internacional:

Tren 201: Sale a las 07:00 y llega a las 13:49, duración de 5 horas 49 minutos con 12 paradas.

Sale a las 07:00 y llega a las 13:49, duración de 5 horas 49 minutos con 12 paradas. Tren 101: Sale a las 13:34 y llega a las 20:53, duración de 6 horas 19 minutos con 12 paradas.

Un viaje típico dura aproximadamente 6 horas. El ejemplo del sábado de mayo es perfecto: sales por la mañana y tienes toda la tarde para disfrutar de Cancún, o tomas la tarde y llegas de noche.

Precios para un adulto (Clase Turista)

Los precios actuales para un adulto nacional o internacional son los siguientes en Tarifa Turista México:

Tarifa Turista México (Nacional e Internacional): 798 MXN.

798 MXN. Tarifa Local: 608 MXN para residentes con INE de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco o Chiapas.

608 MXN para residentes con INE de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco o Chiapas. Tarifa Especial: 486 MXN para INAPAM para mayores de 60, personas con movilidad reducida PMR, maestros, estudiantes, entre otros.

También está disponible la Clase Premier Tren Maya, que ofrece mayor comodidad con asientos más amplios, mejor servicio y ambiente premium, aunque con precio superior.

Cómo comprar boletos y acceder a descuentos

Compra en el sitio oficial: reservas.ventaboletostrenmaya.com.mx o en la app del Tren Maya.

reservas.ventaboletostrenmaya.com.mx o en la app del Tren Maya. También puedes adquirirlos en taquillas de la estación .

. Para descuentos: presenta tu credencial INAPAM, INE o documentación correspondiente al comprar o al abordar. ¡Es obligatorio para validar la tarifa!

presenta tu credencial INAPAM, INE o documentación correspondiente al comprar o al abordar. ¡Es obligatorio para validar la tarifa! Recomendación: compra con anticipación, especialmente los sábados de mayo por ser temporada alta.

¿Qué hacer al llegar a Cancún?

La estación de Cancún Aeropuerto te deja muy cerca de todo. Aquí algunas recomendaciones imperdibles:

Playa Delfines de Cancún

Playas paradisíacas: Relájate en la Zona Hotelera con sus arenas blancas y agua turquesa, o ve a Playa Delfines , una de las más hermosas y accesibles.

Relájate en la Zona Hotelera con sus arenas blancas y agua turquesa, o ve a , una de las más hermosas y accesibles. Isla Mujeres: Toma un ferry desde Puerto Juárez o la Zona Hotelera. Playas vírgenes, snorkel y un ambiente relajado te esperan.

Toma un ferry desde Puerto Juárez o la Zona Hotelera. Playas vírgenes, snorkel y un ambiente relajado te esperan. Cultura maya y naturaleza: Excursión de un día a Chichén Itzá , visita las ruinas de El Rey o explora cenotes cercanos. También están los parques eco arqueológicos como Xcaret o Xel Há .

Excursión de un día a , visita las ruinas de El Rey o explora cenotes cercanos. También están los parques eco arqueológicos como . Vida local: Pasea por el Mercado 28 para artesanías y comida yucateca, o relájate en la Plaza de las Palapas.

El Tren Maya te invita a vivir la magia del sureste mexicano de forma sostenible y cómoda. ¡Reserva ya tu boleto y prepárate para un viaje inolvidable! Verifica siempre los horarios y precios actualizados en el sitio oficial, ya que pueden tener pequeñas variaciones.

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