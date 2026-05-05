Docentes de Campeche acusan desinterés de la Seduc ante agresiones de padres de familia y alumnos

Integrantes del sector magisterial, reprochan a la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado que los ha dejado sin respaldo al ser víctimas de agresiones por parte de alumnos y padres de familia, situación que ha provocado que muchos opten por no denunciar y, en su lugar, aceptar sanciones como cambios de plantel, aun cuando resultan ser los afectados.

Aunque en otros casos, los conflictos se han resuelto mediante acuerdos internos dentro de las escuelas, sin que los expedientes lleguen al área jurídica de la dependencia, lo que limita la investigación formal de los hechos y la posible determinación de responsabilidades. Inicialmente, la maestra asignada a la zona del Camino Real, Claudia R, afirmó que desde su punto de vista, el Código Penal no siempre es aplicable a las personas que ejercen agresiones físicas y verbales, e incluso considera que en ocasiones beneficia a los agresores.

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Señala que, como maestros, suelen ser considerados culpables ante la sociedad por cualquier situación que ocurra dentro de la escuela o incluso fuera del entorno escolar. Agrega que, si omiten atender algún caso dentro del plantel, se les responsabiliza; pero si actúan conforme a los lineamientos que rigen la Secretaría de Educación, también pueden ser señalados. Por su parte, José del Carmen Segovia Cruz, dirigente municipal de Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación A.C., señaló que, aunque la mayoría de las agresiones registradas son de carácter verbal, también se han documentado casos de violencia física contra el personal docente.

El representante magisterial subrayó la necesidad de que la autoridad educativa brinde un respaldo real y efectivo al magisterio, especialmente ante la reciente reforma al Código Penal del Estado que tipifica como delito la violencia contra docentes, lo que abre la posibilidad de que estos puedan presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam).

Consideró positiva dicha modificación legal, al señalar que ahora los docentes contarán con mayores herramientas jurídicas para proceder en caso de ser víctimas de agresiones dentro de los centros escolares.

Explicó que, hasta ahora, muchos casos se han limitado a sanciones administrativas o acuerdos internos, sin investigaciones profundas ni determinación clara de responsabilidades, lo que ha generado sensación de impunidad. Agregó que, con este nuevo marco legal, los maestros podrán acudir directamente ante instancias judiciales sin depender exclusivamente de los procesos internos de la Seduc, lo que podría permitir investigaciones más objetivas y la aplicación de sanciones conforme a derecho.

No obstante, advirtió que la reforma por sí sola no resolverá el problema de la violencia en las escuelas, por lo que consideró indispensable fortalecer estrategias de prevención que involucren a docentes, directivos, supervisores y padres de familia. Asimismo, señaló la importancia de atender factores como el entorno familiar, social y emocional de los estudiantes. Reconoció que existen antecedentes de agresiones, principalmente verbales, por parte de alumnos y padres de familia hacia docentes, lo que refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección al magisterio dentro del sistema educativo estatal.

Finalmente, reiteró que uno de los principales pendientes es que la autoridad educativa brinde un respaldo efectivo a los docentes, ya que en diversos casos —acusó— se privilegia la versión de padres o estudiantes, dejando en desventaja al personal educativo, que termina asumiendo consecuencias sin una investigación adecuada.