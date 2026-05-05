Edificio abandonado usado como baño público en Campeche

El mal olor que despide un edificio abandonado en la calle 28 por calle 31 de la colonia Morelos, es insoportable para los vecinos, comerciantes y transeúntes, debido a que desde hace más de siete meses es tomado como baños públicos por personas en situación de calle, drogadictos y alcohólicas, y hasta en ocasiones para dormir. Para evitar esta situación de salud pública, es necesario que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto, dijeron los afectados.

Los fétidos olores que se perciben hasta el interior de las casas y comercios cercanos al edificio abandonado, ponen en riesgo la salud de los moradores, debido a que desde hace meses estas personas lo han tomado como refugio y sobre todo como baños públicos, realizando sus necesidades a cualquier hora del día, sin importar la presencia de adultos y menores.

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Aparte de ser un foco de infección, este lugar representa un mal espectáculo, ya que se ubica en una calle concurrida por estar en un sitio céntrico. Los afectados han pedido en reiteradas ocasiones al área de Ecología y Desarrollo Social del ayuntamiento que verifique esta situación y, en caso necesario, ubique al propietario para que mantenga el frente del edificio limpio.

El problema afecta más a los comerciantes de alimentos, quienes han perdido clientes por los olores y la imagen negativa, lo que ha impactado su economía. Por ello, decidieron hacer un llamado público para que las autoridades municipales actúen y controlen este foco de infección. También pidieron que se exhorte a las personas en situación de calle, drogadictos y alcohólicas a dejar de utilizar el edificio abandonado; en caso de no acatar, que sean detenidos, trasladados a los separos de la policía municipal y sujetos a sanciones económicas o labor social.