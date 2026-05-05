Familia denuncia negligencia médica en clínica del Issste; paciente lleva diez días sin recibir cirugía

Una familia denunció por negligencia médica a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ‘Dr. Patricio Trueba de Regil’, en la capital de la Entidad, donde un maestro permanece hospitalizado desde el pasado 24 de abril sin recibir atención tras sufrir una fractura en el pie y estando enfermo de diabetes.

De acuerdo con el testimonio de sus hermanas, Margarita Simá Ayil y Thalia Sugeydi Simá Ayil, el docente ingresó de urgencia luego de una caída. No obstante, durante varios días no recibieron información clara sobre su estado de salud ni sobre el tratamiento, hasta que insistieron ante la subdirección del hospital y obtuvieron datos parciales.

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Relataron que inicialmente le asignaron al paciente a un doctor Vargas, a pesar de que se encontraba de vacaciones, situación que retrasó la valoración. Posteriormente, aunque se designó a otro especialista en traumatología, y se notificó la disponibilidad de material quirúrgico, la operación no se ha realizado debido a la falta de anestesiólogo.

Las denunciantes recriminaron que a más de una semana de su ingreso, esta persona no ha sido canalizada ni recibe suero, únicamente le han administrado paracetamol para mitigar el dolor. También acusaron que el paciente fue obligado a levantarse para bañarse él mismo, pese a que la fractura le provoca dolores intensos. En medio de la incertidumbre, la familia cumplió con la donación de sangre solicitada como parte de los requisitos preoperatorios; sin embargo, aseguran que la intervención quirúrgica fue pospuesta sin fecha definida.

Según indicaron, la alternativa planteada por la clínica es gestionar su traslado a Mérida o a Ciudad del Carmen, lo que consideran innecesario ante la existencia de recursos en el propio hospital. “Lo único que falta es el anestesiólogo ¿Por qué no lo contratan y atienden a los pacientes?”, cuestionaron, al tiempo que criticaron la falta de voluntad del Issste para resolver la situación.

Además, reprocharon la ausencia de acompañamiento por parte de sus representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pese a que el paciente es un afiliado, y advirtieron que podrían recurrir a instancias legales como la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico (Camecam), para que investigue y sancione a los responsables. Mientras tanto, el maestro continúa hospitalizado con una fractura que no ha sido intervenida y con el riesgo de complicaciones derivadas de su condición diabética.