Hallan restos de petroquímicos en costas de Champotón

Restos de petroquímicos fueron hallados en las costas champotoneras, avivando las denuncias de pescadores de cuatro municipios que señalan una caída en sus actividades de pesca de escama por la contaminación en el Golfo de México.

El avistamiento reportado fue en el área de la Playa Guadalupe y el Tortuguero, cerca del complejo hotelero Akbal.

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Lo anterior se suma a los reportes del municipio del Carmen, donde los hombres de mar informaron hace unas semanas afectaciones en redes y artes de pesca contaminadas por petroquímicos.

Los pescadores han señalado que si estos casos siguen apareciendo podría haber más afectaciones a las actividades, incluso una suspensión de labores.