Jóvenes del SMN en Campeche juran lealtad a México en el Décimo Batallón

En una ceremonia solemne realizada en la explanada del Décimo Batallón de Infantería, jóvenes conscriptos del Servicio Militar Nacional llevaron a cabo la toma de protesta para jurar lealtad a México.

Los integrantes de la clase 2007, acompañados por autoridades militares y familiares, reafirmaron su compromiso con la nación, cumpliendo con uno de los actos más significativos de su formación cívica y militar.

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Durante el evento, los jóvenes soldados realizaron el juramento de bandera, mediante el cual se comprometen a defender la soberanía del país, respetar sus instituciones y contribuir al fortalecimiento de los valores nacionales.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de orden y disciplina, destacando la participación de los conscriptos, quienes forman parte de las nuevas generaciones que cumplen con este deber ciudadano.