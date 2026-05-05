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Jóvenes del SMN en Campeche juran lealtad a México en el Décimo Batallón

Jóvenes de la clase 2007 realizaron el juramento de bandera en el Décimo Batallón de Infantería, reafirmando su compromiso con México.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

5 de may de 2026

1 min

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Servicio Militar Nacional: jóvenes refrendan compromiso con la patria
Servicio Militar Nacional: jóvenes refrendan compromiso con la patria / Lucio Blanco

En una ceremonia solemne realizada en la explanada del Décimo Batallón de Infantería, jóvenes conscriptos del Servicio Militar Nacional llevaron a cabo la toma de protesta para jurar lealtad a México.

Los integrantes de la clase 2007, acompañados por autoridades militares y familiares, reafirmaron su compromiso con la nación, cumpliendo con uno de los actos más significativos de su formación cívica y militar.

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Durante el evento, los jóvenes soldados realizaron el juramento de bandera, mediante el cual se comprometen a defender la soberanía del país, respetar sus instituciones y contribuir al fortalecimiento de los valores nacionales.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de orden y disciplina, destacando la participación de los conscriptos, quienes forman parte de las nuevas generaciones que cumplen con este deber ciudadano.

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