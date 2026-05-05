Locatarios del mercado de Campeche enfrentan coyotaje y encarecimiento del tomate

Locatarios en la capital del Estado reconocieron que la compra de mercancía a los “coyotes” es una de las principales causas por las que el producto encarece, incluso por encima del alza en los combustibles; por ello, han optado por adquirir las frutas y verduras directamente con los hombres del campo para no tener que lidiar con intermediarios.

Precisaron que al no pagar el costo de traslado podrán mantener en los próximos días entre 30 y 45 pesos el kilogramo del tomate, al ser uno de los alimentos con mayor variación en su comercialización.

Noticia Destacada Madre encuentra a su hijo sin vida en Tikimul, Campeche

Los comerciantes Chepina, Gabriela Rocha y Denis Bautista señalaron que la clave es invertir, viajar y negociar directamente con agricultores, lo que les ha permitido ofrecer el jitomate a 30 pesos el kilo, muy por debajo del precio promedio en el mercado, donde puede alcanzar hasta 45 pesos.

En cuanto a la tortilla, José Pedroza Camacho señaló la falta de operativos por parte de las autoridades municipales para regular a los mototortilleros. Indicó que, aunque no hay aumentos significativos en los insumos, la competencia desleal podría obligar a incrementar el precio en un peso por kilogramo.

Campeche y el tomate Ante el aumento del costo de alimentos como el tomate y la tortilla en municipios como Hopelchén, la región “chenera” encabeza la mayor cantidad de hectáreas sembradas y cosechadas entre seis municipios, pues acumula 5 mil 956.25 toneladas ya recolectadas de 8 mil 923.25 reportadas.

En el resto de los municipios, en lo que va del año:

Calkiní: 349 toneladas

349 toneladas Campeche: 505 toneladas

505 toneladas Hecelchakán: 1,255 toneladas

1,255 toneladas Tenabo: 92 toneladas

92 toneladas Dzitbalché: 766 toneladas

Tortilla se mantiene Retomando el tema de la tortilla, José Pedroza Camacho reclamó a las autoridades municipales la falta de operativos para regular a los mototortilleros, tras dar a conocer que, si bien no hay aumento significativo en los insumos, la competencia desleal los orillaría a subir un peso el kilogramo del alimento.

Recordó que en su tortillería y los establecimientos familiares el precio por kilo ronda entre 27 pesos, mientras con los mototortilleros llega incluso a superar los 28 pesos.