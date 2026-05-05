Más de 12 mil negocios familiares en riesgo en Campeche por la inflación

La inflación, el encarecimiento de productos y los impuestos cobrados por los diferentes niveles de gobierno han encendido una alerta en la Federación del Pequeño Comercio de Campeche (FPCC), que estimó un promedio de tres personas afectadas por cada establecimiento familiar que cierra sus puertas de forma definitiva, lo que agrava la situación económica del sector.

Tan solo en el municipio Campeche, las pequeñas empresas representan un total de 12 mil 932 establecimientos, los cuales operan con uno a cinco empleados.

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La mayoría de estos negocios son de carácter familiar, de los cuales dependen, en muchos casos, madres, padres e hijos.

María Candelari Cajún, presidenta de la FPCC, estimó que cada vez es más complicado mantener los negocios familiares, ya que incluso no pueden competir contra las grandes cadenas comerciales, las cuales, debido a su infraestructura y capacidad operativa, pueden ofrecer productos a menor costo.

En cuanto a los impuestos, señaló que representan otra dificultad, pues se trata de cargas que cada año se actualizan y generan un impacto económico significativo para los pequeños comercios, incluyendo pagos de basura comercial, energía eléctrica, agua potable y predial, entre otros conceptos.

Pequeños comercios

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), de los 12 mil 932 establecimientos con entre uno y cinco trabajadores, 5 mil 447 corresponden al sector de comercio al por menor.

Este rubro incluye: