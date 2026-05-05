Niños y jóvenes, los más afectados por quemaduras en Campeche

Hasta inicios de mayo de 2026, en el Estado se han registrado al menos siete incidentes relacionados con fuego, de los que sufrieron quemaduras alrededor de seis personas, principalmente en los municipios de Campeche y Carmen. Las personas quemadas son niños y jóvenes, quienes requirieron atención médica de urgencia debido a las lesiones.

Aunque también se han presentado incendios en viviendas, sin dañar la integridad física de las personas, estos eventos han generado la movilización de los cuerpos de emergencia por las zonas urbanas más riesgosas.

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En marzo se reportó un incendio en una vivienda de la colonia Quinta Hermosa, del que una persona resultó lesionada. El siniestro fue controlado con aproximadamente seis mil litros de agua y se originó presuntamente por una fuga de gas durante labores domésticas.

En abril, otro incendio se registró en un lote de la calle Granadillo de Bosques de Campeche; aunque no se reportaron personas lesionadas. En este caso, las autoridades no lograron determinar las causas del fuego.

En mayo, un tercer incidente ocurrió en un domicilio de la calle 61, aparentemente por un cortocircuito en el sistema eléctrico. Los paramédicos atendieron al propietario, quien sufrió una crisis nerviosa tras el siniestro.

Los casos más graves en lo que va del año están relacionados con accidentes que provocaron quemaduras severas:

En enero , un trabajador de una empresa gasera sufrió lesiones de segundo y tercer grado tras la explosión de un cilindro de gas en la colonia Esperanza .

, un de una sufrió tras la de un en la . En marzo , durante el 8M , dos elementos policiacos resultaron con quemaduras luego de ser rociadas con gasolina y diésel en una manifestación .

, durante el , dos resultaron con luego de ser en una . En abril , en Ciudad del Carmen , dos menores de 8 y 14 años sufrieron quemaduras graves tras un incendio , requiriendo traslado médico especializado .

, en , dos de sufrieron tras un , requiriendo . Más recientemente, un trabajador resultó con lesiones severas tras un incendio en una gasolinera.

A este panorama se suma el impacto de las altas temperaturas, que hasta finales de abril habían causado 16 casos de quemaduras por exposición solar, 77 golpes de calor, 73 casos de deshidratación severa y una defunción confirmada asociada al clima extremo.