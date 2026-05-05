Peleas de gallos: delito con multas y prisión en Campeche

La Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambientales y Ecosistemas del Estado inició una investigación por una pelea de gallos que presuntamente se realizó el pasado domingo en la Junta Municipal de Bécal, en el municipio de Calkiní. El evento podría constituir el delito de maltrato animal.

De acuerdo con información oficial, la Alcaldía de Calkiní notificó al titular de la Fiscalía, Alexandro Brown Gantús, sobre la realización de esta actividad, la cual no contaba con los permisos municipales correspondientes. El caso podría derivar en sanciones conforme a la legislación vigente en materia de protección animal.

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Los hechos ocurrieron en la comisaría municipal de Bécal, donde se reportó la celebración del evento. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal en apoyo a personal de la Dirección de Gobernación Municipal, así como autoridades estatales, con el objetivo de clausurar la actividad irregular.

Sin embargo, las autoridades enfrentaron limitaciones para intervenir directamente, ya que los elementos policiacos no pudieron ingresar al inmueble donde se desarrollaba la pelea, al tratarse de una comisaría ejidal considerada propiedad federal.

De acuerdo con la cartelera del evento, la organización estuvo a cargo del grupo Mini Club Pomuch–Hecelchakán, y el presunto organizador habría argumentado contar con autorización de un diputado local, aunque no presentó documentación oficial que acreditara permisos municipales o estatales.

La Fiscalía confirmó que, a través del Ministerio Público con sede en Calkiní, se abrió una carpeta de investigación. Asimismo, se giraron instrucciones para realizar las diligencias correspondientes, con el objetivo de integrar el expediente y judicializar el caso ante un juez de control.

La Fiscalía reiteró que la realización de peleas de gallos puede ser considerada maltrato animal, lo que implica sanciones que van desde multas de 12 mil a 22 mil pesos, hasta penas de seis meses a tres años de prisión para organizadores y participantes, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Campeche.