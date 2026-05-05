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Punta Xen en Campeche gana plusvalía turística tras reconocimiento nacional

Punta Xen incrementó su atractivo turístico tras ser reconocida como la “Mejor playa por descubrir” durante el Tianguis Turístico Acapulco 2026.

David Vázquez

Por David Vázquez

5 de may de 2026

1 min

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Punta Xen gana reconocimiento como una de las mejores playas por descubrir en México.
Punta Xen gana reconocimiento como una de las mejores playas por descubrir en México. / Especial

Tras el reconocimiento a Punta Xen como la Mejor playa por descubrir en México, la titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Adda Solís Peniche, destacó que el destino ahora tiene un importante trampolín promocional y mayor plusvalía, beneficiando al turismo comunitario de la zona, una solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Precisó que agencias de viaje y otros organismos han comenzado a preguntar cómo llegar al espacio, dónde reservar para el alojamiento y qué hacer en la zona, lo que significa mayores beneficios para los habitantes del lugar.

Y es que, el destino turístico se ubica a poco más de 90 kilómetros de la zona centro de San Francisco de Campeche. La localidad, lejos de ser un gran complejo turístico, es un pequeño espacio habitado por poco más de 140 personas, que también forma parte de la Ruta Sol y Playa del Estado.

Punta Xen se convierte en uno de los destinos más buscados de Campeche
Punta Xen se convierte en uno de los destinos más buscados de Campeche / Especial

Este espacio se ubica sobre la carretera Ciudad del Carmen Champotón, mismo que destacó en las premiaciones de los Mejor de México en el Tianguis Turístico Acapulco 2026.

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JGH

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