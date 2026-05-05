Sale hacia su milpa y desaparece; buscan a hombre de 77 años en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche activó una ficha de búsqueda para localizar a Federico del Carmen Ek Collí, de 77 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en la localidad de Pocyaxum.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el adulto mayor fue visto por última vez la mañana del pasado 4 de mayo, alrededor de las 11:00 horas, cuando salió de su domicilio con dirección a su milpa, desde entonces, sus familiares perdieron todo contacto con él.

Al momento de su desaparición vestía camisa blanca, pantalón negro y tenis negros. Familiares y pobladores mantienen la preocupación debido a la edad de don Federico y al tiempo transcurrido sin conocer su paradero.

La FGECAM detalló que el hombre es de complexión media, tez morena clara, nariz ancha, ojos cafés y labios gruesos. Además, pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su ubicación.

Cualquier dato puede ser reportado al número 981 81 1 94 00.

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