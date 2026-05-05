Vecinos de Hopelchén estallan contra la CFE por constantes apagones

Por segunda vez en menos de un año, vecinos de la calle 26 de la colonia San Román de la ciudad de Hopelchén alzaron la voz e indicaron que en los últimos cinco días se han intensificado las fallas en el suministro de la energía eléctrica, y tras un chispeo en un poste, se quedaron sin electricidad nueve horas. Indicaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cada vez presta un peor servicio.

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Jorge Daniel Sonda Solís y Yanelli Loeza Martín indicaron que ya están cansados de tantas fallas en el servicio que les presta esa empresa, y cada año sufren del mismo problema, pues indicaron que, al iniciar la época de calor y altas temperaturas, las fallas en el suministro de la energía eléctrica están a la orden del día.

Expresaron que diario, a partir de las 14:30 horas, empieza a fallar la energía eléctrica, pues en un poste ubicado junto a la casa de don Rolando Acevedo se dan los chispeos y enseguida empiezan los bajones en el flujo eléctrico, y las fallas intermitentes se dejan sentir, en tanto que tienen que desconectar sus aparatos electrodomésticos para evitar que se quemen.

Hemos reportado a la CFE estas anomalías. El año pasado, en el mes de junio, hicimos una protesta por las constantes fallas y ustedes como medio de comunicación nos ayudaron a presionar a la CFE. Los electricistas, al venir a checar el asunto, nos dijeron que el problema era el transformador y tenían que cambiarlo, y al regresar con un transformador nuevo, al final dijeron que el viejo transformador aún servía y se llevaron el nuevo que iban a instalar, expresó Sonda Solís.

Un apagón dejó sin luz a familias durante nueve horas. / Mauriel Koh

De nueva cuenta las fallas están a la orden del día. Yo tengo una tienda y mis neveras están en riesgo de siniestro, y tengo que desconectarlas, y las afectaciones en mi negocio son muchas, expresó don Jorge Daniel.

Por su parte, doña Yenelli indicó que el lunes, antes de concluir el día alrededor de las 10 de la noche, se quedaron sin energía eléctrica al caerse las cuchillas, y todas las familias que viven en la calle 26 se quedaron sin energía eléctrica, y fue este martes a las 7 de la mañana cuando el servicio fue restablecido.

A esta queja se sumó Luis Alberto Pool Novelo, también vecino del lugar, quien dijo que las fallas en suministro de la energía eléctrica es el pan de cada día para los vecinos, e indicó que pese a que han pedido a la CFE atender el problema que lleva años, no lo ha resuelto, en tanto que las familias son las más afectadas.

Por otro lado, los vecinos atribuyeron a esas fallas a que el transformador que está en la esquina de la calle 26 por 25 está muy pequeño, y la posible solución al problema es sustituirlo por uno nuevo.

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JGH