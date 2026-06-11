Alertan por dengue grave en Campeche: Carmen lidera lista de casos con el 75% de contagios

Campeche acumula 12 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, SSA, del Estado. Del total de contagios, nueve se han registrado en el municipio de Carmen, lo que representa el 75 por ciento de los casos; dos en el municipio de Campeche, equivalente al 16.7 por ciento, y uno en Champotón, que concentra el 8.3 por ciento restante.

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La concentración de casos mantiene al municipio de Carmen bajo vigilancia sanitaria, al ser la zona con mayor incidencia de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. De acuerdo con el titular de la SSA Estatal, Orlando Jesús Alvarado Rivadeneyra, Campeche ocupa el octavo lugar nacional en incidencia de contagios por dengue, aunque aseguró que los casos detectados se encuentran controlados y no representan un riesgo mayor para la población.

Según información de la SSA Federal, de los 12 casos confirmados en la Entidad, cinco corresponden a Dengue No Grave, DNG, mientras que siete han sido clasificados como Dengue Con Signos de Alarma, DCSA, y Dengue Grave, DG, por lo que las autoridades mantienen una vigilancia epidemiológica permanente.

Ante el inicio de la temporada de lluvias, la SSA reforzó las acciones preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor. Alvarado Rivadeneyra informó que una de las primeras medidas implementadas fue garantizar la disponibilidad de insecticida suficiente para toda la temporada, así como verificar que el parque vehicular destinado a las fumigaciones y los equipos especializados se encuentren en óptimas condiciones de operación.

La entidad ocupa el octavo lugar nacional en incidencia de dengue. / Especial

Aseguró que la dependencia cuenta con los recursos necesarios para realizar fumigaciones programadas en colonias, escuelas y espacios públicos considerados de riesgo, además de mantener activas las brigadas de vectores encargadas de las labores de control larvario y combate al mosquito.

Asimismo, hizo un llamado a la población para sumarse a las medidas preventivas mediante la limpieza de patios, eliminación de cacharros y recipientes que acumulen agua, ya que estos se convierten en potenciales criaderos del Aedes aegypti.

Como parte de la estrategia de combate al dengue, anunció que próximamente se pondrá en marcha una acción coordinada con el Estado de Yucatán para fortalecer las labores de control vectorial mediante el uso de nuevas tecnologías que permitan mejorar la atención y vigilancia epidemiológica.

Además, dijo que buscará establecer una coordinación más estrecha con los ayuntamientos para realizar campañas de fumigación en los distintos municipios de la Entidad.

En cuanto a las recientes inundaciones registradas en comunidades como Ich Ek, en Hopelchén; Alfredo V. Bonfil, Pich y San Antonio Bobolá, en Campeche; así como en San Nicolás, en Calkiní, informó que brigadas de salud, vectores y riesgos sanitarios realizaron acciones de prevención y fumigación para evitar brotes de enfermedades asociadas a la acumulación de agua. Hasta el momento, afirmó, no se han detectado padecimientos que representen una alerta adicional para las comunidades afectadas.

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JGH