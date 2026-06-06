Beneficiarios de Sembrando Vida se gradúan del Icatcam y alistan expoventa artesanal en Hecelchakán

El grupo del programa Sembrando Vida, con denominación Emiliano Zapata, ya sabe preparar sus propias frutas en conservas y también en almíbar para comercializarlas o consumirlas en sus hogares junto con sus familias, informó el excomisario Ruperto Balán Chi, quien externó que ya culminaron sus cursos y recibieron sus constancias de aprendizaje en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, ICATCAM.

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Todo el trabajo de preparación de las frutas de temporada se enfocó en el fortalecimiento de las habilidades productivas. Ahora, a las frutas que cosechan en sus parcelas del programa Sembrando Vida les buscarán un valor agregado para no dejarlas perder en el campo. Además, podrán emprender sus propios negocios con las enseñanzas impartidas por el capacitador Leonel Heredia Baeza y sus técnicas para el aprovechamiento del ciricote, nance, ciruela, mango y marañón.

Los que nos esmeramos para aprender somos 21 integrantes de la Comunidad de Aprendizaje Campesino, CAC Emiliano Zapata, en su mayoría adultos mayores. Entre ellos están don Carlos Leonides Ceh, Antonio José Euán Chan y Jorge Ruiz Yam, entre otros, quienes ya saben preparar pizzas, sándwiches, almíbares de frutas y productos en vinagre como chile, cebolla y zanahoria. También podemos preparar nopal, entre otras cosas que nos permiten organizarnos para elaborar y ofrecer al público productos novedosos para los beneficiarios del programa Sembrando Vida.

Ruperto Balán señaló que se trata de un grupo de trabajadores del programa que se reúne para intercambiar conocimientos, experiencias y fomentar nuevos aprendizajes, como la elaboración de conservas de ciricote, nance y ciruela, así como almíbares de diversas frutas que hoy pueden ofrecer al público. Destacó que esto representa un valor agregado para el CAC Emiliano Zapata.

Finalmente, anunció que el próximo 15 de junio presentarán sus productos en los bajos del Palacio Municipal de Hecelchakán, donde los asistentes podrán conocer y degustar los resultados de este proceso de capacitación.

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JGH