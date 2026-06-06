Campeche cierra mayo con 20 casos activos de gusano barrenador; Candelaria lidera contagios

Hasta el 31 de mayo, en el estado se registraron un total de 20 casos activos de gusano barrenador (GBG), siendo los municipios más afectados Candelaria, con ocho registros; Champotón, con cuatro; Calakmul, Campeche y Escárcega, con dos casos cada uno; y Carmen y Hecelchakán, con uno cada uno.

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Estos casos se encuentran divididos entre 14 bovinos, cinco caninos y un caprino, elevando la cifra acumulada desde 2024 a 941 registros, distribuidos en los municipios de Candelaria, con 223 casos; Calakmul, con 183; Campeche, con 171; Escárcega, con 99; Carmen, con 88; Champotón, con 74; Hopelchén, con 32; Calkiní, con 29; Hecelchakán, con 16; Palizada, con 14; Tenabo, con ocho; y Seybaplaya, con cuatro.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, las especies que más se han visto afectadas desde el 20 de noviembre de 2024 hasta la fecha han sido 597 bovinos, 192 caninos, 44 suinos, 50 equinos, 31 ovinos, cinco caprinos, 10 felinos, uno de fauna silvestre bajo cuidado profesional, uno de fauna silvestre en vida libre y 10 casos sin confirmar.

En el panorama peninsular, Campeche se encuentra en el tercer lugar con menos casos activos, ya que Quintana Roo registra 91 y Yucatán suma 47. Mientras que, en el acumulado desde 2024, Campeche se ubica en el segundo lugar, por encima de Quintana Roo, con 806 casos, y por debajo de Yucatán, con 2 mil 173.

En el panorama nacional, la entidad ocupa el lugar número 22 de 26 en cuanto a casos activos hasta el 31 de mayo, mientras que en el acumulado sube hasta el puesto nueve de 26, convirtiéndose en uno de los estados con mayor incidencia en los últimos dos años.

Respecto a la participación de Campeche a nivel nacional, los 941 casos acumulados representan el 3.41 por ciento del total de 27 mil 602 registrados hasta el momento; en el caso de los activos, los 20 casos vigentes equivalen al 0.96 por ciento de los 2 mil 077 reportados en todo el país.

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JGH