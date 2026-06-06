Síguenos

Última hora

Campeche

Nuevo apagón en Escárcega deja electrodomésticos dañados y vecinos amenazan con plantón

Campeche

Cateo sorpresa en penal de Campeche: Despliegan 150 elementos del Ejército y Guardia Nacional en Kobén

Un operativo sorpresa en el penal de Kobén movilizó a 150 elementos del Ejército y Guardia Nacional, con apoyo de Derechos Humanos y binomios canino

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

6 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Operativo de seguridad en Kobén moviliza a 150 elementos del Ejército y Guardia Nacional
Operativo de seguridad en Kobén moviliza a 150 elementos del Ejército y Guardia Nacional / Dismar Herrera

Un operativo sorpresa fue realizado en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, ubicado en el poblado, sobre la carretera federal Campeche Mérida, a la altura del kilómetro 14, donde participaron cerca de 150 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para reforzar las acciones de seguridad al interior del penal.

Mujer apuñala a empleada de local de celulares tras presunto conflicto sentimental en pleno Centro

Noticia Destacada

Mujer apuñala a empleada de local de celulares tras presunto conflicto sentimental en pleno Centro

Durante las labores también se contó con el apoyo de inspectores de la Comisión de Derechos Humanos, quienes supervisaron el desarrollo de la intervención, así como de personal especializado con equipo canino para la detección de objetos y sustancias prohibidas.

El despliegue se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad dentro de las instalaciones penitenciarias, donde no se registraron hechos violentos o heridos.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ