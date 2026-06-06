Cateo sorpresa en penal de Campeche: Despliegan 150 elementos del Ejército y Guardia Nacional en Kobén

Un operativo sorpresa fue realizado en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, ubicado en el poblado, sobre la carretera federal Campeche Mérida, a la altura del kilómetro 14, donde participaron cerca de 150 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para reforzar las acciones de seguridad al interior del penal.

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Durante las labores también se contó con el apoyo de inspectores de la Comisión de Derechos Humanos, quienes supervisaron el desarrollo de la intervención, así como de personal especializado con equipo canino para la detección de objetos y sustancias prohibidas.

El despliegue se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad dentro de las instalaciones penitenciarias, donde no se registraron hechos violentos o heridos.

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