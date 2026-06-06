Conflicto en Hopelchén: Habitantes de Ich-Ek amenazan con bloquear la carretera federal 261 por inundaciones

Esta mañana de sábado se tornó tensa una reunión comunitaria en el poblado de Ich-Ek, en la que el comisario municipal Marcos Basilio Poot Aké fue obligado a través de la prensa a pedir la presencia del Gobierno del Estado para tomar acuerdos para evitar más inundaciones y, de no llegar algún representante, sería bloqueada la vía federal 261 Hopelchén a Campeche, que atraviesa el poblado.

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La reunión, que fue programada desde este viernes y en la que se pidió la asistencia de representantes del gobierno estatal, inició a las 9 de la mañana sin ningún representante del Estado, lo cual enojó a los más de 200 pobladores reunidos en la comisaría.

Antes, el comisario señaló que el lunes se llevará a cabo en la ciudad de Hopelchén la Mesa de la Paz, y se le pidió integrar una comisión de 15 pobladores para participar en esa reunión.

La gente molesta exige la construcción de un dren que evite que las corrientes de agua atraviesen el poblado y causen inundaciones, obra que en el 2024 el Gobierno del Estado se comprometió a realizar y no cumplió luego de las inundaciones de ese año.

El comisario municipal Marcos Basilio Poot Aké dio plazo hasta las 2 de la tarde para que lleguen representantes del Gobierno del Estado; de no ser así, podrían tomar la vía federal antes mencionada y bloquearla.

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JGH