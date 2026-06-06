Crece el daño en techo de hospital de Escárcega y aumenta el riesgo para pacientes

Después de dar a conocer de manera pública que el techo y la pared del Hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar se caían a pedazos, al parecer se debe a las fuertes lluvias que han caído en la ciudad y el agua se filtró, lo que pone en riesgo a los pacientes, visitantes y personal médico.

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Esta mañana se acudió a este centro médico para verificar cómo seguía la situación; y aunque los guardias de seguridad mantenían una vigilancia más activa que en otras ocasiones, se pudo ver que el hueco del techo estaba más grande. Según un empleado del hospital, mencionó que hasta el momento los responsables de esta institución no tienen planeado reparar esa parte del techo y la pared que se encuentran en mal estado.

Y según otras áreas pudieran estar en las mismas condiciones, pero no se pudo comprobar debido a que la entrada está muy restringida; al parecer, tienen instrucciones los guardias de no permitir la entrada a ninguna persona, y menos a algún periodista.

Y mientras, el hoyo que se encuentra en el techo se hace cada vez más grande y pone en riesgo a los visitantes y personal médico, y eso al parecer no le importa a los administradores del hospital; o van a esperar que se caiga todo y pueda lesionar a alguna persona que tenga la mala suerte de estar en ese lugar y hora, y después van a querer solucionar el problema cuando sea demasiado tarde.

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JGH