Madres de desaparecidos acusan abandono de la Vicefiscalía de Escárcega

Madres de jóvenes desaparecidos denunciaron la falta de interés de la Vicefiscalía de Escárcega en las investigaciones de sus familiares, casos que lograron reactivar con el respaldo de colectivos de búsqueda de Quintana Roo.

Noticia Destacada Cortocircuito provoca incendio en local de celulares en Santa Ana, Campeche

Señalaron que entre los expedientes están los de dos hermanos desaparecidos el 16 de abril de este año cuando iban a la comunidad 18 de Marzo; el de una menor reportada en agosto de 2025 y el de Abraham Reynoso Utrilla, quien no volvió desde hace cinco años.

Guadalupe Hernández Domínguez dijo que no volvió a ver a sus hijos de 22 y 28 años desde el 16 de abril de este año, y en la Vicefiscalía no hay ningún intento de iniciar la búsqueda para localizarlos.

Mientras, Irena Reynoso Utrilla detalló que su hermano Abraham desapareció hace cinco años en Candelaria, de donde son originarios, y a la fecha las autoridades de Escárcega le siguen dando largas sin que vean resultados concretos.

Ante la cerrazón de la autoridad, ambas expresaron que pusieron su confianza en que con la ayuda de los colectivos quintanarroenses podrían hallar a sus familiares.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH