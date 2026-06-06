Plaga de moscos invade Hecelchakán y aumenta temor por casos de dengue

Después de varios días de lluvias, una de sus consecuencias es el brote de una plaga de moscos que ataca a la población, colonias, domicilios, puestos de antojitos e incluso fruterías, como el caso de la señora Emily Dariana Moo, quien explicó que anoche en su puesto ingresó una plaga de moscos que atacó a niños, adultos y animales. Además, en el mercado municipal hay moscos y moscas, lo que representa un peligro para los consumidores.

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La Comisaría Ejidal fue otro de los puntos donde no se podía trabajar, por lo que el comisario ejidal solicitó que se fumigue la infraestructura en todo su perímetro y en el interior para evitar que los labriegos sufran alguna de las enfermedades transmitidas por vectores, afirmó Moisés Dzul. Mientras tanto, en los puestos del mercado no solo las moscas perjudican, sino también los moscos, por lo que se pide a la Coordinación de Salud del municipio que inicie las fumigaciones; de lo contrario, pronto podrían registrarse casos de dengue.

En el municipio no se ha confirmado un solo caso de dengue, por ello personal de salud visitó el mercado municipal José del Carmen Ortegón para aplicar vacunas y sensibilizar a los locatarios sobre la importancia de mantener la higiene para evitar enfermedades. Sin embargo, debido a la plaga de moscos que se ha desatado en el municipio, consideran que las autoridades de salud estatal y municipal ya deben intervenir, explicaron los mismos locatarios y el comisario, quien señaló que incluso en la salida del pueblo abundan los moscos.

A Carlos Alberto Yam Aké, coordinador de Salud del municipio, se le ha solicitado que intervenga y gestione apoyo de los grupos de vectores para combatir a los moscos, cuando menos cada 15 días. Explicó que se han realizado jornadas de descacharrización en las comunidades y en la cabecera municipal, pero que los moscos se reproducen en sartenejas, floreros, vasos del cementerio, recipientes abandonados en terrenos y envases, por lo que insistió en la necesidad de realizar una fumigación lo antes posible.

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JGH