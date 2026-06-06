Por “faltar al respeto" y crisis del Ko’ox, Congreso de Campeche llamaría a comparecer al titular de la ARTEC

Como una "falta de respeto" al Poder Legislativo calificaron integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado las declaraciones del director general de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), Eduardo Zubieta Marco, quien minimizó el exhorto aprobado por los diputados para atender con prioridad los problemas que enfrenta el sistema de transporte público Ko'ox.

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Ante esta postura, legisladores advirtieron que podría analizarse la posibilidad de llamar a comparecer al funcionario para que responda sobre las inquietudes relacionadas con el transporte público en la entidad.

El primer vocal de la Junta de Gobierno y Administración, Miguel Ángel Pool Alpuche, lamentó los comentarios de Zubieta Marco y sostuvo que los exhortos emitidos por el Congreso deben ser atendidos con seriedad por todos los servidores públicos, independientemente de filiaciones políticas o intereses particulares.

El legislador señaló que no es la primera ocasión en que funcionarios públicos desdeñan los llamados realizados por el Poder Legislativo, situación que, afirmó, debilita la relación institucional entre los poderes del Estado.

"Si desde el Poder Legislativo se hace un extrañamiento, un exhorto o algún llamamiento, simple y sencillamente se tiene que atender", expresó.

Indicó que las observaciones formuladas por los diputados buscan responder a las inquietudes de la ciudadanía y fortalecer la rendición de cuentas.

Recordó además que cuando el Congreso emitió un extrañamiento a la ARTEC, la respuesta llegó mediante un oficio enviado prácticamente al vencimiento del plazo establecido, lo que, a su juicio, evidenció poco interés por atender las preocupaciones planteadas.

"Es una falta de respeto al Poder Legislativo y los diputados de manera conjunta no lo debemos permitir", enfatizó.

Pool Alpuche consideró que podrían impulsarse nuevas medidas para exigir una respuesta institucional por parte del titular de la ARTEC, incluyendo una posible comparecencia para abordar directamente las inconformidades relacionadas con el servicio Ko'ox y otros temas vinculados al transporte público.

Por su parte, el vicecoordinador de la bancada de Morena, Ismael López Garcés, evitó profundizar en la controversia y llamó a privilegiar el diálogo entre las instituciones.

Sostuvo que la gobernabilidad del Estado requiere comunicación permanente entre poderes y funcionarios públicos, por lo que consideró innecesario escalar el conflicto.

"Debe prevalecer siempre el diálogo", manifestó.

López Garcés agregó que el Congreso continuará actuando dentro de sus atribuciones con el objetivo de promover el bienestar de la población campechana.

Asimismo, señaló que lo fundamental es mantener el enfoque en los asuntos que impactan directamente a la ciudadanía y evitar polémicas que desvíen la atención de los problemas de fondo, entre ellos los relacionados con la operación y calidad del transporte público en Campeche.

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JGH