Reses sueltas invaden avenida de Escárcega y desatan el caos

Durante la madrugada del sábado se observó a varias reses deambulando sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, entre las calles 47 y 49 de la colonia Esperanza, poniendo en riesgo a las personas que transitaban en vehículos y a peatones, ya que pudieron haber provocado un accidente con consecuencias fatales. Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a los propietarios de los animales y a las autoridades correspondientes para actuar y evitar un hecho lamentable.

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Según datos recabados, alrededor de las 00:30 horas, conductores reportaron que sobre la avenida Héctor Pérez Martínez caminaban varias reses que, al parecer, habían escapado de algún predio cercano. Los animales representaban un peligro para automovilistas y peatones, por lo que los ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades y del propietario para capturarlos o arrearlos y retirarlos de la vialidad.

La intención era evitar que los animales ocasionaran un accidente de graves consecuencias. Afortunadamente, durante toda la madrugada del sábado no se reportó ningún percance relacionado con la presencia del ganado en la avenida.

Sin embargo, vecinos señalaron que las autoridades deberían aplicar sanciones a los propietarios de los animales para que mantengan una vigilancia adecuada y eviten que estos escapen de los predios donde supuestamente permanecen resguardados. Consideraron que la presencia de ganado suelto en plena ciudad genera riesgos innecesarios y da la impresión de que se vive en un rancho y no en una zona urbana.

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JGH