Temen descarga eléctrica por cable reventado cerca del mercado municipal de Escárcega

Un cable de energía de mediana tensión reventado representa un peligro para las personas que transitan por el andador ubicado sobre la calle 29 por 26 de la colonia Centro, ya que una parte permanece colgada y podría seguir energizada, lo que aumenta el riesgo de descargas eléctricas y accidentes.

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Ante esta situación, vecinos del sector hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que atienda el problema de manera urgente y evite que ocurra una desgracia.

Durante la mañana, habitantes y peatones detectaron el cable colgando sobre el paso peatonal. De acuerdo con los vecinos, desde días atrás se habían registrado cortocircuitos, principalmente durante las noches de lluvia, sin que la falla fuera atendida oportunamente.

Señalaron que esta situación habría provocado que la línea se reventara, convirtiéndose ahora en un riesgo para quienes utilizan diariamente el andador para dirigirse al mercado público municipal José del Carmen González Salazar.

Los habitantes advirtieron que una persona podría sufrir una descarga eléctrica o incluso tropezar con el cable y resultar lesionada. Por ello, solicitaron a la CFE enviar personal especializado para retirar o reparar la línea dañada lo antes posible.

Asimismo, destacaron que se trata de una zona de alta afluencia peatonal, debido a que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad y cerca de diversos comercios que son visitados tanto por habitantes de Escárcega como por personas provenientes de comunidades rurales.

Los vecinos insistieron en que las autoridades correspondientes deben actuar de inmediato para prevenir un accidente que pueda tener consecuencias graves.

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JGH