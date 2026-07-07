¡Apartan lugares con carritos! Denuncian cobro para estacionarse en Aurrera de Campeche

Clientes de la Bodega Aurrera ubicada en la avenida Patricio Trueba denunciaron a través de redes sociales que un hombre presuntamente bloquea los cajones del estacionamiento utilizando carritos del supermercado y exige dinero a los automovilistas para permitirles estacionarse. Esta práctica ha generado fuerte molestia entre los usuarios, quienes consideran que el estacionamiento debe ser gratuito para los clientes del establecimiento.

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Según las quejas, al llegar en vehículo los compradores se encuentran con espacios “apartados” y, al intentar usarlos, la persona retira los carritos solo si recibe una cooperación económica. Los afectados señalan que esta situación es similar a la de lavadores de autos que piden dinero en la zona, pero ahora aplicada directamente al estacionamiento de la tienda.

La denuncia ha trascendido en redes sociales, donde decenas de campechanos han expresado su indignación y exigido que la administración de Bodega Aurrera intervenga de inmediato para poner fin a esta irregularidad.

Hasta el momento, la sucursal no ha emitido ningún posicionamiento oficial sobre los señalamientos. Los clientes hicieron un llamado público para que se garantice el libre acceso al estacionamiento sin cobros adicionales.