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Avistamientos de cocodrilos generan alerta en el río Candelaria

Avistamientos de cocodrilos en el río Candelaria han generado preocupación entre habitantes y turistas, quienes piden medidas preventivas en balnearios.

Por Redacción Por Esto!

7 de jul de 2026

2 min

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Turistas y familias deben extremar precauciones en balnearios de Campeche
Turistas y familias deben extremar precauciones en balnearios de Campeche

Habitantes y visitantes del municipio han reportado en los últimos días diversos avistamientos de cocodrilos en las orillas del río Candelaria y en zonas cercanas a los balnearios, sitios que durante esta temporada son frecuentados por familias locales y turistas.

De acuerdo con testimonios, los ejemplares observados son de tamaño pequeño, por lo que se presume que podrían tratarse de crías. Sin embargo, su presencia en áreas donde se concentran bañistas ha generado preocupación ciudadana, pues podría indicar la existencia de una población reproductiva en la zona.

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Aunque no se han registrado ataques ni incidentes, habitantes pidieron no minimizar el riesgo y mantener medidas preventivas al acudir al río, especialmente en periodos de mayor afluencia. Recomendaron evitar nadar en zonas con avistamientos, no ingresar en solitario, vigilar a niños y animales de traspatio, y no acercarse demasiado a los ejemplares para fotografiarlos o alimentarlos.

El río Candelaria forma parte del hábitat natural del cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), especie protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010 debido a su importancia en el equilibrio ambiental de los humedales. Estos reptiles cumplen una función dentro de la cadena alimenticia y contribuyen a la regulación de otras especies.

Durante la temporada de lluvias y altas temperaturas, los cocodrilos incrementan su actividad, desplazándose en busca de alimento, refugio o áreas de reproducción, lo que aumenta la posibilidad de encuentros con personas.

Ante los reportes, se espera que la Dirección de Protección Civil y autoridades ambientales realicen recorridos de supervisión y emitan recomendaciones oficiales para garantizar la seguridad de quienes acuden a los balnearios y áreas recreativas del municipio.

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