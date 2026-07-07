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Basura y mal tiempo afectan la pesca en Champotón; el precio del pargo baja de 90 a 70 pesos el kilo

El mal tiempo y la basura que recala en la costa afectan la pesca ribereña. Aunque hay más pargo, su precio cayó de 90 a 70 pesos por kilo, denuncian pescadores.

Por Jorge May

7 de jul de 2026

1 min

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Los volúmenes de captura pesquera se mantienen en niveles bajos en el puerto de Champotón.
Los volúmenes de captura pesquera se mantienen en niveles bajos en el puerto de Champotón. / Jorge May

De acuerdo con el pescador Víctor Martínez Aguilar, más conocido como El Palillo, los volúmenes de captura siguen relativamente bajos, además que la actividad ribereña se ha visto afectada por el mal tiempo.

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El declarante explicó que la situación se ha complicado por la combinación del mal tiempo y la gran cantidad de basura que está recalando, lo que dificulta que las embarcaciones que trabajan la lisera puedan alejarse para realizar sus actividades.

“Las pocas lanchas que están trabajando aquí en la orilla, le llamamos nosotros... sí están capturando un poquito de pargo, mientras que los volúmenes de pacotilla son muy bajos”, detalló.

Vía telefónica, Martínez Aguilar comentó que actualmente el pargo está recalando, situación que ha pulverizado el precio en playa hasta en un 22.2 por ciento, “Estamos llegando entre 25 y 30 kilos de pargo con un precio a razón de 70 pesos cuando antes estaba en 90 pesos, respectivamente”, añadió.

Por su parte, la captura de la pacotilla, como la cojinuda y el chachí, andan muy bajos con un precio entre 15 y 20 pesos a orilla de playa.

Tras un recorrido por la zona de puerto, se constató que varias lanchas que trabajan la captura del robalo y el caracol no salieron a trabajar este martes. Para el caso de aquellos que trabajan la captura del robalo, es debido a la veda de esta especie, la cual comenzó el pasado primero de julio.

JGH

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