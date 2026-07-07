Campesinos de Campeche advierten nuevas protestas si no se liberan recursos y semillas

Productores de maíz provenientes de seis municipios del Estado se manifestaron este lunes en el Palacio de Gobierno para exigir la liberación de apoyos federales y estatales, así como la entrega inmediata de semillas para el actual ciclo agrícola, al advertir que los retrasos ponen en riesgo la siembra.

Los inconformes, encabezados por Guillermo Hernández Gutiérrez, denunciaron que alrededor de 400 productores de maíz no han recibido el apoyo de 800 pesos correspondiente al Gobierno Federal, por lo que tampoco el Gobierno del Estado ha entregado su aportación adicional de 150 pesos. Recordaron que el pago fue comprometido desde hace varios meses, sin que hasta el momento exista una fecha definida para su dispersión.

Noticia Destacada Yucatán suma un caso más por golpe de calor; la Península registra siete pacientes y una muerte en una semana

Indicaron que previamente acudieron a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), donde, aseguraron, les informaron que actualmente “no hay dinero” para cubrir dichos recursos, situación que consideraron injusta, al señalar que en entidades del norte del país y del Bajío los pagos ya comenzaron a realizarse, e incluso en algunos estados el programa registra un avance del 100 por ciento.

Otro de los reclamos fue el retraso en la entrega de semillas de maíz Pioneer, indispensables para aprovechar las lluvias registradas durante las últimas semanas y comenzar con la siembra.

Los productores afirmaron que realizaron una investigación directa con el proveedor, quien les informó que el Gobierno del Estado no ha cubierto el pago correspondiente a los paquetes de semilla, por lo que únicamente se han entregado los bultos cubiertos con las aportaciones realizadas por los propios campesinos.

De acuerdo con los manifestantes, apenas se ha distribuido alrededor del 40 por ciento de las semillas, mientras que permanece pendiente el 60 por ciento, equivalente a unos 6 mil bultos que beneficiarían aproximadamente a seis mil productores.

Advirtieron que, si las semillas no son entregadas en una o dos semanas, solicitarán la devolución del dinero aportado, pues recibirlas a finales de julio ya no tendría utilidad debido al avance del calendario agrícola.

Solicitaron ser atendidos por el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno (Segob) para conocer cuándo serán liberados los recursos y cuándo se regularizará la distribución de las semillas.

Advirtieron que, dependiendo de la respuesta que reciban, definirán nuevas acciones de protesta. En particular, los 400 productores que continúan sin recibir los apoyos