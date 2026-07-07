Clima en Campeche hoy 8 de julio: Onda Tropical 16 intensifica lluvias y tormentas en Campeche

Las lluvias y tormentas podrían intensificarse en Campeche debido a la formación de una vaguada ocasionada por el paso de la Onda Tropical número 16.

Esto provoca cielo despejado a medio nublado, con ambiente caluroso durante el día, la noche y la madrugada, además de un potencial de lluvia acompañado de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Las temperaturas más altas se registraron en los municipios de Carmen, Candelaria y Escárcega, con máximas de 37 grados y mínimas entre 25 y 24 grados.

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En las cabeceras municipales de Campeche, Seybaplaya, Champotón, Calkiní, Dzibalché, Hecelchakán y Tenabo, el termómetro marcó máximas de 36 grados y mínimas entre 24 y 23 grados.

Mientras que en Hopelchén y Calakmul, la temperatura máxima fue de 35 grados con mínima de 23 grados.

Actualmente, la circulación de alta presión sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, en combinación con un canal de baja presión en la Sonda de Campeche y el paso de la Onda Tropical número 16 frente a Quintana Roo, favorece la entrada de aire húmedo del Mar Caribe hacia la región.

La Secretaría de Protección Civil del Estado (Seprocicam) recomendó a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.