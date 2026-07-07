¿Cuándo llegará el próximo temporal a Campeche?

Más lluvias, tormentas eléctricas y probabilidad de turbonadas se esperan para el Estado de Campeche debido al paso de una nueva onda tropical, mientras prevalecerán las temperaturas calurosas en gran parte de la Entidad.

Durante las últimas horas, las temperaturas más elevadas se registraron en los municipios Carmen, Candelaria y Escárcega, donde el termómetro alcanzó los 37 grados centígrados como máxima y 24 grados como mínima.

En tanto, en Campeche, Seybaplaya y Champotón se reportaron temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 24 grados, mientras que en las cabeceras municipales de Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Dzibalché los valores fueron de hasta 36 grados como máxima y 23 grados como mínima.

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Para los municipios Hopelchén y Calakmul se pronostican temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 23 grados.

De manera general, para el Estado de Campeche se prevé cielo despejado a medio nublado, ambiente caluroso a muy caluroso, así como lluvias acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Estas condiciones estarán asociadas a la interacción de una circulación de alta presión ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual favorecerá el ingreso de humedad hacia la región.

De acuerdo con el radar meteorológico, las precipitaciones con actividad eléctrica y rachas intensas de viento se concentrarán principalmente en los municipios Champotón, Calakmul y Hopelchén, aunque la actividad continuará desplazándose hacia el interior del Estado.

Se mantienen núcleos de tormenta al sur del vecino estado de Yucatán, con movimiento hacia Campeche, lo que favorecerá la presencia de más lluvias durante las próximas horas.

Las condiciones atmosféricas actuales propician un incremento gradual de nubosidad y un potencial de lluvias moderadas a fuertes, principalmente durante las tardes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento.

Ante este panorama, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) exhortaron a la población a extremar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar actividades de riesgo durante la presencia de tormentas.