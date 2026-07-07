Denuncian fraude en proyecto ecoturístico “Cenote Santa Isabel” en Champotón

Pobladores de la comunidad de Xbacab, en el municipio de Champotón, denunciaron públicamente un presunto fraude cometido por una empresa peninsular, luego de que le entregaron un millón de pesos para la construcción de una palapa, baños y una cocina como parte del proyecto ecoturístico “Cenote Santa Isabel”, pero la obra fue abandonada con un avance aproximado del 40 por ciento, pese a que el monto total fue liquidado entre noviembre y diciembre de 2025, conforme al contrato firmado.

Los inconformes acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar la intervención de autoridades estatales, al asegurar que existe sospechosismo de complicidad con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), organismo que les entregó el recurso federal y que, afirmaron, les sugirió contratar a la empresa responsable de la obra. Reprocharon que, tras múltiples reuniones con funcionarios del Instituto, únicamente les recomendaron presentar una denuncia.

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El comisario ejidal de Xbacab, José Wilfredo Ehuán Chan, explicó que el recurso fue depositado por el INPI el 29 de septiembre de 2025; sin embargo, debido a que el dinero llegó al cierre del ejercicio fiscal, el Instituto les instruyó que antes del 15 de diciembre debían comprobar la aplicación total de los recursos para evitar que la Federación exigiera su devolución, aun cuando la obra no estuviera concluida.

Por ello, realizaron dos pagos a la empresa: un anticipo de 600 mil pesos el 14 de noviembre y un segundo cheque por 400 mil pesos el 14 de diciembre, con el que liquidaron el contrato por instrucciones del propio INPI.

No obstante, la empresa únicamente inició los trabajos y abandonó el proyecto cuando apenas se encontraba en obra negra, con un avance cercano al 40 por ciento. La construcción contemplaba una palapa, sanitarios y una cocina a la orilla de una laguna para impulsar el proyecto ecoturístico “Cenote Santa Isabel”.

Ehuán Chan lamentó que, al intentar iniciar un proceso legal, la Defensoría Pública les solicitó un peritaje valuado en 50 mil pesos, requisito que el ejido no puede costear, por lo que hasta ahora no han logrado presentar formalmente la demanda.

El representante ejidal identificó como directivos de la empresa a Daniel Avendaño de León, con domicilio en Yucalpetén, Yucatán, y a la arquitecta campechana Thelma Guadalupe.

Los habitantes manifestaron que su principal interés es que la empresa cumpla con el contrato y concluya la obra para que el proyecto ecoturístico beneficie a la comunidad. Asimismo, solicitaron que las autoridades investiguen tanto a la empresa como al INPI para esclarecer si existió alguna responsabilidad o complicidad en este caso.