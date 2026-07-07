Estudiante de secundaria en Champotón pierde un testículo por juego escolar; madre exige justicia

Un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica Número 4 "Tránsito González Barrera" perdió un testículo tras resultar lesionado durante un juego entre compañeros en el plantel. Tras darse a conocer el caso, la madre del adolescente rompió el silencio para pedir a las autoridades educativas y a los padres de familia reforzar la vigilancia y evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse.

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La mujer relató que su hijo ocultó durante varios días lo ocurrido debido a un supuesto pacto de silencio entre los estudiantes involucrados, situación que retrasó la atención médica y agravó la lesión hasta hacer necesaria una cirugía para extirpar el órgano afectado.

"Como madre me duele todo lo que le está pasando a mi hijo. Él quiso guardar el secreto de sus compañeros y lamentablemente no reportó nada", expresó.

El juego terminó en una lesión irreversible

De acuerdo con el testimonio del estudiante, el incidente ocurrió durante el recreo mientras un grupo de alumnos participaba en un juego conocido como "atrapa-trapa", el cual terminó en un forcejeo.

"Mis cuatro compañeros y yo estábamos jugando. Nos empezamos a tumbar y, cuando tiré a uno de ellos, él me jaló; los dos caímos y me dio una patada en los testículos", narró el adolescente.

El menor explicó que, aunque el dolor disminuyó momentáneamente, con el paso de las horas se volvió constante. Al llegar a su domicilio le comentó a su madre lo sucedido y ella detectó una fuerte inflamación, por lo que decidió trasladarlo al Centro Naval.

Tras ser valorado por los médicos, se confirmó que la lesión era irreversible y fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar uno de sus testículos.

Pide intervención de las autoridades

La madre aseguró que su intención no es responsabilizar únicamente a la escuela, sino hacer visible un problema que, considera, requiere mayor atención por parte de toda la comunidad educativa.

"Yo lo único que busco es que las autoridades tomen cartas en el asunto y que esto no siga pasando en las escuelas", manifestó.

Añadió que también es indispensable que los padres de familia permanezcan atentos a cualquier golpe o cambio en el comportamiento de sus hijos, ya que muchos menores prefieren guardar silencio por miedo o para proteger a sus compañeros.

Llama a fortalecer la comunicación con los hijos

La mujer reconoció que, además de la responsabilidad que corresponde a las instituciones educativas, la prevención también comienza en casa.

"Me hubiera gustado que mi hijo hubiera tenido la confianza para decirme desde el primer momento lo que había pasado y evitar que llegara a esta situación", lamentó.

Finalmente, hizo un llamado a madres y padres de familia para fomentar la confianza con sus hijos y alentarlos a denunciar cualquier agresión o juego que pueda poner en riesgo su integridad.

"Hoy fue mi hijo, pero mañana podría pasar algo mucho más grave si no actuamos a tiempo", concluyó.

JGH