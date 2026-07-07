Facebook, vehículos y rutas internacionales: así habría operado la presunta red investigada de Campeche a EU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó una presunta organización criminal que habría operado desde el estado de Campeche para traficar metanfetamina hacia Iowa y Nebraska, entre octubre de 2020 y marzo de 2025.

El expediente federal señala que la estructura criminal utilizaba redes sociales, principalmente Facebook, para coordinar operaciones de compra y venta de droga antes de su distribución en territorio estadounidense.

Dentro del mismo caso, el mexicano Juan Carlos González Pérez, identificado con los alias de Campeche y Fabián Andrade, fue detenido el 27 de mayo en Campeche por una orden de detención provisional con fines de extradición.

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Según documentos judiciales, González Pérez enfrenta un cargo por asociación delictuosa para poseer y distribuir metanfetamina ante una Corte Federal del Distrito Sur de Iowa. Una semana después de su captura, comunicó su decisión de aceptar la extradición para enfrentar el proceso en Estados Unidos.

La investigación federal establece que la organización presuntamente importaba grandes cantidades de metanfetamina desde México hacia Estados Unidos y trasladaba las ganancias ilícitas de regreso a México.

Operativo en Escárcega

A finales de mayo, en un operativo coordinado por Interpol y la Secretaría de Marina (Semar), se logró la captura de Juan Carlos González y Luis Daniel “N” en el municipio de Escárcega, ambos con órdenes de aprehensión vigentes en Estados Unidos por delincuencia organizada y tráfico de drogas.

Los agentes detuvieron a González en el ejido Matamoros, mientras que Luis Daniel “N” fue interceptado en el ejido División del Norte.

Según autoridades estadounidenses, González era responsable de supervisar la preparación de cientos de libras de metanfetamina en México y organizar su introducción a Estados Unidos en vehículos.

El expediente de extradición señala que la organización de tráfico de drogas (DTO) con sede en Campeche operó de manera continua entre 2020 y 2025, siendo responsable de importar metanfetamina y transportar ganancias del narcotráfico entre ambos países.