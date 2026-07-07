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Flamencos convierten Isla Arena en atractivo natural del norte de Campeche

Una parvada de flamencos engalana la entrada a Isla Arena, convirtiéndose en atractivo turístico y ecológico del norte de Campeche.

Por Erik Caamal

7 de jul de 2026

2 min

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Turistas disfrutan avistamiento de flamencos en Isla Arena
Turistas disfrutan avistamiento de flamencos en Isla Arena

Una gran cantidad de flamencos engalana la entrada a la comunidad Isla Arena, donde visitantes que arriben durante esta temporada vacacional tendrán la oportunidad de disfrutar de un paisaje natural único y observar de cerca a estas aves rosadas, que incluso posan para fotografías.

Habitantes de la comunidad solicitaron a los turistas respetar a los ejemplares y evitar cualquier acción que pueda alterar su comportamiento o provocar que emigren hacia otras zonas.

La parvada de flamencos se ubica a aproximadamente dos kilómetros antes de llegar a Isla Arena, dentro de un lago donde las aves permanecen alimentándose. Quienes transitan por la zona pueden detenerse con precaución en los acotamientos para admirar y fotografiar a estos ejemplares que destacan entre los manglares verdes.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en las calles del barrio de San Francisco, en la capital.

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Pobladores señalaron que este fenómeno representa una oportunidad para impulsar el turismo ecológico, por lo que invitaron a los visitantes a actuar con responsabilidad, evitar ruidos excesivos y no acercarse demasiado a las aves para no modificar sus hábitos naturales.

Destacaron que la conservación de los flamencos depende del comportamiento de los visitantes, por lo que exhortaron a cuidar este patrimonio natural para que los ejemplares continúen llegando cada año y permanezcan en el área sin ser perturbados.

La presencia de estas aves convierte a Isla Arena en uno de los atractivos naturales del norte de Campeche durante las vacaciones, al ofrecer a las familias una experiencia de contacto con la naturaleza y la oportunidad de conocer la riqueza ambiental de la región del Camino Real.

Los pobladores recordaron que la presencia de flamencos en esta zona no siempre es frecuente; sin embargo, durante el recorrido hacia la ínsula los visitantes también pueden observar otras especies de aves, como gavilanes, garzas blancas y variedades propias del ecosistema de manglar.

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