Liberan a cinco trabajadores de la CFE retenidos en Ukum y Xmejía

Alrededor de las 02:30 de la madrugada de este martes, y luego de más de 13 horas, fueron liberados cinco trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a quienes pobladores de las comunidades de Ukum e Xmejía tenían retenidos desde el mediodía del lunes, a manera de presión para exigir a esa empresa poner un alto a las fallas en el suministro de energía eléctrica que los ha dejado sin servicio hasta por dos días.

Pobladores de Ukum, junto con agentes y comisarios municipales de varias comunidades de la región de La Montaña, encabezados por el edil de la Junta Municipal de Ukum, Marcelo Chan Euán, retuvieron a dos empleados de la CFE y dos camionetas de la empresa, molestos porque pese a las constantes fallas, la CFE les quiere cobrar puntualmente.

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En la comunidad vecina de Xmejía, los habitantes también retuvieron a dos empleados de la CFE y dos camionetas, además de a cinco trabajadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que habían llegado para realizar labores propias de la institución.

Alrededor de las 23:30 horas, llegó a Ukum el Superintendente de la CFE, Gaspar Cobos Santos, quien tras dialogar con las autoridades locales y pobladores, pactó acuerdos que permitieron la liberación de tres empleados y dos camionetas.

Gaspar Cobos Santos acuerda reinicio de obras eléctricas en Ukum

El acuerdo establece que este martes se reinicien los trabajos de tendido eléctrico en un tramo de 6.78 kilómetros junto a la carretera estatal Chunchintok-Ukum, con la instalación de 90 postes y una inversión estimada de 3.7 millones de pesos, además de labores de limpieza de líneas eléctricas para reducir las fallas.

Posteriormente, a la 01:00 horas, se liberaron los tres empleados de Ukum y a las 02:30 horas los dos trabajadores de Xmejía, junto con una camioneta, mientras que otra unidad quedó en garantía. También fueron liberados los cinco empleados del INPI.

En Xmejía, los acuerdos incluyen la poda de árboles que afectan el tendido eléctrico, mientras se concluyen los trabajos del nuevo tendido en la carretera estatal.