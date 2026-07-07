¿Qué hay debajo de la Ciudad Amurallada de Campeche? Lugares prohibidos que el turismo no puede visitar

Mientras miles de turistas recorren cada año las murallas de San Francisco de Campeche, los fuertes históricos y las zonas arqueológicas abiertas al público, existen lugares del estado que permanecen fuera del alcance de la mayoría de las personas.

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Se trata de sitios protegidos por razones de conservación, investigación científica o seguridad, donde el acceso está limitado a arqueólogos, especialistas, autoridades o visitantes con permisos especiales. Algunos permanecen ocultos en lo más profundo de la selva campechana; otros, bajo edificios históricos o dentro de áreas naturales protegidas.

Isla de Jaina, la ciudad de los muertos mayas

Uno de los casos más emblemáticos es Isla de Jaina, ubicada frente a la costa norte de Campeche. Este antiguo asentamiento maya fue utilizado durante siglos como una enorme necrópolis, donde se han localizado miles de entierros acompañados por las famosas figurillas de cerámica consideradas auténticas obras maestras del arte prehispánico.

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Aunque el sitio es ampliamente conocido por arqueólogos e historiadores, su acceso permanece restringido debido a la presencia de vestigios que continúan bajo estudio y a la necesidad de proteger uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del país.

Calakmul, la selva donde aún aparecen ciudades mayas

La Reserva de la Biosfera de Calakmul, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, sigue revelando nuevos secretos. Gracias al uso de tecnología LiDAR, investigadores han identificado miles de estructuras ocultas bajo la selva, incluyendo antiguos caminos, plataformas, terrazas agrícolas y ciudades completas que permanecieron ocultas durante siglos.

La zona arqueológica de Calakmul se ubica dentro de la Reserva de la Biosfera homónima, en la Región de los Petenes en Campeche

Aunque la zona arqueológica de Calakmul recibe visitantes, la mayor parte de estos asentamientos continúa cerrada al público mientras avanzan las investigaciones arqueológicas.

Minanbé, la ciudad maya descubierta en 2026

Uno de los hallazgos más recientes es Minanbé, una antigua ciudad maya localizada por un equipo de arqueólogos mexicanos y eslovenos en la selva campechana.

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Su nombre significa "No hay camino", haciendo referencia a la dificultad para llegar al sitio, el cual permaneció prácticamente intacto debido a su aislamiento. Actualmente continúa bajo investigación y no está abierto al turismo.

El friso oculto de Balamkú

En la zona arqueológica de Balamkú se encuentra uno de los tesoros más importantes del mundo maya: el monumental friso policromado conocido como El Monstruo de la Tierra, una obra de estuco de casi 17 metros de longitud.

Aunque el sitio recibe visitantes, algunas áreas donde se conservan elementos especialmente frágiles permanecen restringidas para garantizar su preservación.

Las criptas y catacumbas bajo la Catedral de Campeche

Uno de los sitios menos conocidos del Centro Histórico se encuentra debajo de la Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción.

Los baluartes y la Catedral de Campeche resaltan con la luz cálida del ocaso en el Centro Histórico

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el templo cuenta con cuatro criptas funerarias, donde fueron sepultadas personas destacadas de la antigua Villa de San Francisco de Campeche.

Además, historiadores y registros del Museo de Arte Sacro señalan que bajo la Catedral existieron antiguos espacios funerarios o catacumbas, los cuales con el paso del tiempo colapsaron debido a las condiciones del subsuelo y al alto nivel freático de la ciudad. Estos espacios permanecen sellados y fuera del acceso del público, mientras algunas lápidas recuperadas forman parte de la colección del museo.

Grutas de Xtacumbilxunaan, un atractivo cerrado desde hace años

Las Grutas de Xtacumbilxunaan, en el municipio de Hopelchén, permanecen cerradas desde 2020 luego de los daños ocasionados por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.

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Las inundaciones y derrumbes afectaron seriamente la infraestructura, por lo que actualmente el sitio continúa sin recibir visitantes mientras las autoridades buscan recursos para su rehabilitación.

Los Petenes y las zonas donde la naturaleza tiene prioridad

La Reserva de la Biosfera Los Petenes protege manglares, humedales y ecosistemas únicos de la costa campechana.

Los manglares, especialmente en la Reserva de Los Petenes, protegen a las comunidades costeras de huracanes y tsunamis

Aunque existen recorridos ecoturísticos autorizados, amplias zonas permanecen restringidas para proteger especies en riesgo y conservar uno de los sistemas naturales mejor preservados del Golfo de México.

Los túneles bajo la ciudad amurallada

Desde hace décadas existen relatos sobre la posible presencia de túneles y cavidades bajo el Centro Histórico de Campeche.

Un mapa de 1970 muestra rutas que se creía recorrían estos túneles en el centro de la ciudad. / Especial

Durante diversas obras de restauración se han localizado estructuras subterráneas, aunque hasta ahora no existe evidencia arqueológica que confirme la existencia de una red de túneles que conectara iglesias, baluartes y edificios coloniales, como sostiene la tradición popular. Muchos de estos espacios corresponden a antiguas cimentaciones, drenajes coloniales o criptas que permanecen cerradas por motivos de conservación y seguridad.

Fortificaciones con áreas restringidas

Los baluartes y fuertes que protegieron a Campeche de los ataques piratas también conservan espacios que no forman parte de los recorridos turísticos.

Baluarte de Campeche

En inmuebles como el Fuerte de San José El Alto y algunos baluartes de la ciudad existen áreas históricas restringidas por razones de seguridad, restauración y conservación del patrimonio.

Más allá del turismo tradicional

Lejos de tratarse de lugares prohibidos por leyendas o misterios, la mayoría de estos sitios permanecen cerrados para proteger el patrimonio histórico, arqueológico y natural de Campeche.

Mientras arqueólogos, biólogos e investigadores continúan explorando parte de estos espacios, muchos de sus secretos siguen ocultos bajo la selva, entre manglares o debajo de antiguas construcciones coloniales, recordando que el estado aún guarda capítulos de su historia que apenas comienzan a descubrirse.