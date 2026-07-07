Restos corresponden a Francisco Rocha Zapata y Edith Ortega Bilbao, desaparecidos en Escárcega

La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) confirmó que los restos humanos hallados el pasado domingo corresponden a quienes en vida respondían a los nombres de Francisco Rocha Zapata y Edith Ortega Bilbao, luego de terminar los análisis forenses.

“Como resultado de los dictámenes periciales, en coordinación con sus familiares, se confirmó que los cuerpos corresponden a Francisco Rocha Zapata y Edith Ortega Bilbao, quienes previamente habían sido reportados como personas no localizadas”, señaló la fiscalía.

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Durante la realización de las diligencias, los equipos de seguridad encontraron dos cuerpos sin vida, así como diversos indicios asegurados para análisis pericial, mismos que fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

De momento, no se tienen personas detenidas, no se han dado a conocer las líneas de investigación, ni tampoco si los restos se han entregado a los hijos de la pareja que ya fue localizada.