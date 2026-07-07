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Restos corresponden a Francisco Rocha Zapata y Edith Ortega Bilbao, desaparecidos en Escárcega

La Fgecam confirmó que los restos hallados corresponden a Francisco Rocha Zapata y Edith Ortega Bilbao, previamente reportados como desaparecidos.

Por Redacción Por Esto!

7 de jul de 2026

1 min

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Semefo confirma identidad de pareja localizada en Campeche
Semefo confirma identidad de pareja localizada en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) confirmó que los restos humanos hallados el pasado domingo corresponden a quienes en vida respondían a los nombres de Francisco Rocha Zapata y Edith Ortega Bilbao, luego de terminar los análisis forenses.

“Como resultado de los dictámenes periciales, en coordinación con sus familiares, se confirmó que los cuerpos corresponden a Francisco Rocha Zapata y Edith Ortega Bilbao, quienes previamente habían sido reportados como personas no localizadas”, señaló la fiscalía.

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Durante la realización de las diligencias, los equipos de seguridad encontraron dos cuerpos sin vida, así como diversos indicios asegurados para análisis pericial, mismos que fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

De momento, no se tienen personas detenidas, no se han dado a conocer las líneas de investigación, ni tampoco si los restos se han entregado a los hijos de la pareja que ya fue localizada.

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