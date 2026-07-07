transportistas exigen freno a los nuevos “mototaxis” en Hopelchén

Un presunto descontrol en la regulación del servicio de mototaxis fue señalado por Jesús Antonio May Cabrera, pionero de esta actividad en la ciudad, quien acusó que actualmente cualquier persona puede adquirir un motocarro y comenzar a prestar el servicio de transporte público sin una supervisión adecuada de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec).

El también conocido como “Chaparro” recordó que los primeros prestadores del servicio iniciaron hace más de 30 años con triciclos de pedal y posteriormente incursionaron en los mototaxis. Afirmó que hoy son desplazados por personas con mayor capacidad económica, entre ellos profesionistas, funcionarios y particulares que pueden adquirir varias unidades.

Estimó que en Hopelchén circulan entre 700 y 800 mototaxis, aunque solo cuatro agrupaciones pioneras cuentan con antecedentes y reconocimiento oficial. Explicó que estas organizaciones comenzaron con 54 socios y actualmente suman alrededor de 320 unidades, mientras que más de 400 vehículos pertenecerían a grupos recientes o presuntamente irregulares.

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May Cabrera señaló que existen cerca de ocho agrupaciones en total, algunas con cientos de integrantes, y acusó que ciertos líderes han convertido los espacios de operación en un negocio mediante la venta de lugares, provocando una saturación del mercado y afectando a quienes iniciaron esta actividad.

Recordó que hace 11 años fueron reconocidos cuatro grupos de mototaxistas: “Arturo Solís Lara”, “Efraín Calderón Lara ‘El Charras’”, “Tracción Humana y Motriz El Piracha” y “Desiderio Ortegón Cauich”, los cuales recibieron tarjetones del entonces Instituto Estatal del Transporte (IET).

Afirmó que la competencia actual ha reducido sus ingresos, pues antes obtenía hasta 500 pesos diarios y ahora apenas alcanza unos 200 pesos después de cubrir gastos de gasolina. También criticó que algunos operadores cobren hasta 20 pesos por viaje, cuando la tarifa habitual era de 10 pesos.