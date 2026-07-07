Vecinos de Héroe de Nacozari denuncian abandono en repavimentación de calles

De nueva cuenta, vecinos de la colonia Héroe de Nacozari y su Ampliación recibieron una respuesta negativa para la repavimentación de calles, las cuales cada vez se encuentran en peores condiciones debido a la falta de mantenimiento.

Esta petición surgió luego de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) iniciara trabajos de reconstrucción de vialidades deterioradas en otras zonas, mientras que las calles de este sector continúan en el abandono por parte de la alcaldía que encabeza Biby Rabelo.

“Desde hace más de cuatro años solicitamos al Ayuntamiento la reparación de calles y nada. Eso sí, nos cobran los impuestos del agua y del predial; en mi caso, doble por tener tienda, y cuando vienen a romper el pavimento para reparar tuberías rotas, no vuelven a repavimentar”, manifestó Wilfrido Villa Juana.

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Mientras no existen obras de repavimentación por parte de la Comuna campechana, son decenas de familias las que continúan viviendo entre lodo, sin banquetas y con deficiencias en el alumbrado público, como ocurre en las calles Niños Héroes, Flores Magón, Fernando Ortega Bernés y Raúl Pozos, donde se extiende la Ampliación Héroe de Nacozari.

Habitantes de este sector esperan que, con la repavimentación de algunas calles principales, puedan gestionar nuevamente el servicio de transporte público, el cual desapareció tras la extinción de la cooperativa Masa.

“Si no hay calles, mucho menos parques y servicios como el transporte público, que dejó de pasar. Estamos en pláticas con la Agencia Reguladora del Transporte (Artec), donde por ahora nos dicen que usemos el Tren Ligero, pero como a muchos les quedan lejos los paraderos, esperamos que mejor ingresen otros servicios de transporte, aunque sean combis”, manifestó Susana Dzib, ama de casa.

Los vecinos esperan que las autoridades los tomen más en cuenta en la mejora de los servicios públicos, luego de señalar que el Ayuntamiento de Campeche no ha destinado inversiones para esta zona considerada marginada.

“Para los niños y jóvenes hacen falta parques y canchas. Lo único que hay es el campo de softbol Ferrocarrilero, donde existe una liga en la que participan personas de otras colonias, y que queda apartado para las demás familias asentadas a lo largo de la Ampliación Héroe de Nacozari”, comentó Luna Estrella, vecina del lugar.

Los habitantes solicitaron la renovación del servicio de alumbrado público, pues señalaron que actualmente la iluminación proviene principalmente de la zona del Tren Ligero y no de las calles aledañas ubicadas al fondo, que colindan con los terrenos del aeropuerto.