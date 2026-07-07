En el barrio de San Francisco en Campeche denuncian inseguridad y basura por pepenadores

En un problema de contaminación e inseguridad se han convertido los pepenadores y algunas personas en situación de calle, denunciaron vecinos del barrio San Francisco.

De acuerdo con habitantes del sector, al parecer se trata de los mismos individuos que habitan en predios abandonados del fraccionamiento Villas del Río, donde también se han registrado hechos de violencia entre ellos mismos.

“Llama la atención que cada vez son más las personas pepenadoras que recorren las calles de los barrios antiguos y que lo que hacen es una forma de subsistir. El problema es que nos rompen las bolsas y la basura se esparce por todos lados, hasta llegar a las alcantarillas, provocando que se tapen y generen encharcamientos cuando llueve”, manifestó Rodrigo Pérez, ciudadano de dicho sector.

Noticia Destacada Vecinos de Héroe de Nacozari denuncian abandono en repavimentación de calles

Debido a esta situación, los agentes de la Policía Estatal, principalmente los motopatrulleros, han visto incrementadas sus labores, pues además de atender reportes de robos o accidentes, también deben acudir a llamados relacionados con personas que arrojan o dispersan basura en la vía pública, como ocurre con algunos pepenadores.

“Es positivo que ahora se detenga y sancione a las personas que tiran basura, como en este caso los pepenadores, que lo hacen por necesidad. Por otra parte, también se les carga el trabajo a los policías, quienes ahora tienen que movilizarse por estos reportes ciudadanos”, opinó Rubén Ramírez, vecino del lugar.

Una situación similar ocurre en las calles 10 con Arista, donde turistas nacionales y extranjeros que recorren la zona a bordo de los tranvías se encuentran con tiraderos de basura dejados a su paso por personas en situación de calle.

“Ojalá estas personas fueran más cuidadosas; si van a revisar nuestra basura, que por lo menos vuelvan a recoger los desechos que sacan y amarren nuevamente las bolsas”, añadió Luis Vázquez, habitante de San Francisco.

Otro problema que reportan los vecinos es que algunos pepenadores presuntamente también sustraen macetas y objetos de las ventanas y rejas de los garajes, tanto en el barrio de San Francisco como en el de Guadalupe.

“Ya ni macetas podemos tener cerca de la reja, porque estos mentecatos se las llevan. Son un problema de inseguridad que reportamos a la policía”, comentó Lilia Ramos, ama de casa.