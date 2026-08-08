Campeche proyecta nuevo recinto cultural en el foro “Ah Kim Pech”

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), Bernhard Rehn, confirmó que el Estado cuenta con un proyecto ejecutivo concluido para la construcción de un recinto cultural escénico multifuncional en el área que actualmente ocupa el foro “Ah Kim Pech”.

El funcionario explicó que el proyecto comenzó a elaborarse el año pasado y quedó concluido durante este año. Señaló que la propuesta busca aprovechar un espacio que actualmente consiste en una plancha de asfalto sin infraestructura adecuada, para convertirlo en un complejo con múltiples funciones culturales y recreativas.

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De acuerdo con Rehn, el diseño contempla un teatro, un foro abierto, salas de ensayo y espacios destinados a diferentes actividades artísticas y culturales, además de infraestructura que también podrá utilizarse durante las festividades del Carnaval. Indicó que se trata de un recinto pensado para atender las necesidades actuales de la ciudad y fortalecer la oferta cultural de Campeche.

El secretario precisó que, por ahora, el proyecto ejecutivo es la única etapa concluida y evitó confirmar una fecha para el inicio de la obra. Señaló que existen diversos procesos administrativos y técnicos que aún deben cumplirse antes de que pueda anunciarse su ejecución.

La infraestructura estará preparada para conciertos, obras teatrales y festivales como el FICH y el de Jazz. / POR ESTO!

Respecto a las características del inmueble, explicó que estará diseñado como un recinto multifuncional con espacios abiertos y cerrados, apto para conciertos, presentaciones teatrales, festivales como el Festival Internacional del Centro Histórico (FICH) y el Festival de Jazz, así como otros eventos masivos.

Sobre el monto de inversión, Bernhard Rehn indicó que no puede proporcionar cifras debido a que el proyecto aún atraviesa procesos administrativos. Añadió que revelar un presupuesto estimado antes de una eventual licitación podría afectar los procedimientos correspondientes.

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Sobre la posibilidad de que la construcción afecte la realización de la Feria de San Román u otros eventos tradicionales que se instalan en “Ah Kim Pech”, el titular de Sedumop aseguró que el proyecto contempla espacios adecuados para ferias, circos y otras actividades de gran afluencia, por lo que el recinto mantendría su vocación para albergar este tipo de eventos.

El funcionario reiteró que el proyecto ejecutivo ya está terminado, cuenta con un costo estimado y representa una propuesta con altas expectativas para el desarrollo cultural de Campeche. Evitó precisar si ya fue enviado a la Secretaría de Hacienda para su valoración, al señalar que esos aspectos forman parte de los procedimientos técnicos que, por el momento, no puede revelar.