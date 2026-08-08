Capacitan a 162 elementos de la Semar en seis cursos especializados en Champotón

Un total de 162 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) concluyeron seis cursos de capacitación especializada en Champotón, con preparación en áreas operativas, tácticas, físicas, policiales y de formación profesional, informó la dependencia a través del Sector Naval de Champotón.

La ceremonia de clausura se realizó en las instalaciones del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), donde se entregaron constancias al personal que completó los programas de formación establecidos por la Armada de México.

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Los cursos concluidos fueron “Tirador Experto con Mira Telescópica”, “Rappel y Soga Rápida”, “Técnicas de Tiro Básico y de Combate”, “Formación Inicial Policial”, “Formación de Instructores de Acondicionamiento Físico” e “Intensivo de Inglés Nivel 1”.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, estos programas permitieron al personal adquirir y reforzar conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con las funciones que desempeñan dentro de la institución. La capacitación incluyó tanto aspectos técnicos y operativos como preparación física y formación complementaria.

La ceremonia fue presidida por el comandante del Sector Naval de Champotón, quien estuvo acompañado por el director del CENCAEIM y otras autoridades navales. El acto tuvo como propósito reconocer la conclusión de los procesos de capacitación y la preparación alcanzada por los 162 participantes.