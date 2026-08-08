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Captura de pulpo en Champotón queda por debajo de lo esperado en primeros viajes

Pescadores reportaron capturas de alrededor de 30 kilos de pulpo por embarcación durante los primeros viajes de la temporada.

Por Jorge May Sosa

8 de ago de 2026

1 min

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Los primeros viajes fuera del litoral local no dejaron los resultados esperados para los pescadores.
Los primeros viajes fuera del litoral local no dejaron los resultados esperados para los pescadores. / Jorge May

A ocho días del inicio de la temporada de pulpo, algunos “gareteros”, que optaron por programar viajes fuera del litoral local, reportaron bajos volúmenes de captura a su regreso a la zona de Isla Arena.

Edwin Pech comentó que, ante los resultados obtenidos, tienen previsto esperar 15 días antes de realizar un nuevo viaje. Explicó que en el reciente viaje, el primero de la temporada, en la zona de Isla Arena, Campeche, cerca de Celestún, Yucatán, los resultados no fueron los esperados, pues se reportaron capturas de 30 kilos de molusco por embarcación, sin contabilizar los respectivos alijos.

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Ya zarparon unas lanchas, me parece que sólo dos embarcaciones, y casi no trajeron nada de producto. Es por eso que ahora vamos a esperar unos días para volver a salir. Tentativamente sería para el día 15 de este mes” concluyó.

Por su parte, en el puerto local, los pescadores ribereños aún no han decidido incorporarse de lleno a la pesquería de pulpo maya mediante el “garetero”. No obstante, algunos continúan con los preparativos y acondicionando sus lanchas y respectivos alijos, a la espera de mejores condiciones para iniciar la actividad.

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