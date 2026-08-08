Celebran las Alboradas en honor a la Virgen de las Mercedes en Champotón: Inician sus festejos patronales

La tarde de este sábado, los fieles católicos presenciaron las tradicionales Alboradas en honor a la Virgen de la Mercedes.

Con este evento de corte religioso comenzaron los festejos patronales de la Virgen de las Mercedes igual conocida como la Redentora de Cautivos.

El evento se llevó a cabo al filo de las 19:00 horas desde la entrada principal del Teatro de la Ciudad “Virgilio Barrera Vega” en el primer cuadro porteño.

Acto seguido, la venerada imagen, acompañada de feligreses que entonaban el tradicional himno de la Virgen de las Mercedes, recorrió algunas calles principales del puerto, para posteriormente regresar a su sede parroquial de Champotón.

Finalmente, los feligreses presenciaron una santa misa. Dicha celebración tendrá verificativo del 08 de agosto al 27 de septiembre, siendo unos de los programas religiosos más extensos, al menos en el puerto de Champotón.

Bajada solemne de la imagen religiosa Será hasta el próximo sábado 22 de agosto, a las 7:30 horas de la noche cuando se lleve a cabo la solamente bajada de la Virgen de las Mercedes.

Antes, la tarde del sábado 15 de agosto, los organizadores se va a desarrollar la coronación de las reinas de las fiestas patronales en su edición 2026.