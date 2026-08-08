Continúa investigación contra maestro del Cecytec de Campeche señalado por acoso a estudiantes

El maestro Sergio T. S., señalado por estudiantes del plantel Campeche del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecytec) por presuntamente insultarlos, humillarlos, denigrarlos y reprobar de manera masiva a un grupo de alumnos, continúa sujeto a un proceso de investigación ante el Comité de Ética de la institución, instancia encargada de determinar si incurrió en alguna irregularidad y, en su caso, establecer la sanción correspondiente.

Así lo confirmó el director general del colegio, Víctor Hernández Ponce, quien precisó que el procedimiento disciplinario continúa en curso, luego de la protesta estudiantil y la toma del plantel registrada a mediados de junio de este año, movilización que obligó a las autoridades educativas a intervenir para atender las inconformidades de los jóvenes.

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El funcionario explicó que, en el aspecto académico, el conflicto quedó resuelto mediante la revisión de actividades, trabajos y libretas de los estudiantes para determinar sus calificaciones, descartando que se les aprobara de manera automática.

“Lo que no se podía hacer era no evaluarlos o pasarlos directamente; eso era imposible”, puntualizó Hernández Ponce, quien aseguró que el semestre concluyó sin mayores contratiempos una vez atendidas las exigencias de los alumnos.

El proceso disciplinario continúa abierto tras la protesta estudiantil / Alejandro Balan

Respecto al docente, indicó que el expediente permanece en manos del Comité de Ética, instancia que analiza las evidencias y será la única facultada para emitir un dictamen y establecer las medidas administrativas correspondientes. Agregó que la relación laboral del profesor con el grupo inconforme concluyó al finalizar el semestre.

Hernández Ponce añadió que, hasta el momento, no existe otro docente del Cecytec sujeto a una investigación similar; afirmó que la prioridad es atender las inquietudes de los estudiantes y garantizar espacios educativos seguros y con bienestar para toda la comunidad escolar.

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Subrayó que cualquier denuncia debe atenderse mediante los protocolos establecidos, salvaguardando tanto los derechos de los alumnos como los del personal docente.

Por ello, el Cecytec ha fortalecido sus mecanismos de actuación en coordinación con diversas instituciones, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), para atender este tipo de casos sin vulnerar las garantías de ninguna de las partes involucradas.